Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Depreme hastanede yakalanan depremzede: Hastane döküldü, kimse kalmadı... Mahşer yeri gibiydi

Güncelleme Tarihi:

#Osmaniye #Deprem#Depremzede
Depreme hastanede yakalanan depremzede: Hastane döküldü, kimse kalmadı... Mahşer yeri gibiydi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2023 11:14

Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depreme, kalp rahatsızlığı nedeniyle aynı gece kaldırıldığı Osmaniye Devlet Hastanesi'nde yakalanan Elif Özbek (67), Ankara'da sevk edildiği hastanede ameliyat oldu. Tedavisi devam eden Özbek, "Yer, altımdan bir gidiyor, bir geliyor. Hastane döküldü, kimse kalmadı. Mahşer yeri gibiydi" dedi.

Haberin Devamı

Osmaniye'de oturan Elif Özbek, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 büyüklüğündeki depreme saatler kala evde rahatsızlandı. Ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Elif Özbek'in kalp krizi geçirdiği belirlendi.

Yoğun bakıma alınan Özbek, depreme hastanede yakalandı. Görevliler tarafından hastane bahçesine çıkarılan Özbek, daha sonra Ankara'ya sevk edildi. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyat edilen Özbek'in tedavisi devam ediyor.

Deprem anında yaşadıklarını anlatan Özbek, "Sarsıntı başladı, odama gelen bir hemşire üzerime bir çarşaf bağladı, bir de battaniyeye sardı. İki hasta bakıcı kucakladı beni aşağıya indirdi. Yer, altımdan bir gidiyor, bir geliyor. Hastane döküldü, kimse kalmadı. Mahşer yeri gibiydi. Sonra Ankara'ya getirdiler, burada ameliyat oldum" dedi. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Osmaniye #Deprem#Depremzede

BAKMADAN GEÇME!

Sürekli sallanıyormuş gibi hissediyorum, en ufak bir sarsıntıda avizeye bakıyorum... Her an deprem olacak korkusuyla yaşamak normal mi | 10 SORU 10 YANIT

'Sürekli sallanıyormuş gibi hissediyorum, en ufak bir sarsıntıda avizeye bakıyorum...' Her an deprem olacak korkusuyla yaşamak normal mi? | 10 SORU 10 YANIT

#Deprem
Çalışanlar iş yerlerinin depreme dayanıklılığını test ettirebilir mi Dolaylı yolla bunu istemeleri mümkün | 4 SORU 4 YANIT

Çalışanlar iş yerlerinin depreme dayanıklılığını test ettirebilir mi? 'Dolaylı yolla bunu istemeleri mümkün' | 4 SORU 4 YANIT

#Deprem
Hataydaki 6.4lük deprem çevre faylar için ne anlama geliyor Hangi bölgeler risk altında Kıbrıs Yayına dikkat

Hatay'daki 6.4'lük deprem çevre faylar için ne anlama geliyor? Hangi bölgeler risk altında? 'Kıbrıs Yayı'na dikkat!'

#Hatay Depremi