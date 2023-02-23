Depreme hastanede yakalanan depremzede: Hastane döküldü, kimse kalmadı... Mahşer yeri gibiydi

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Osmaniye'de oturan Elif Özbek, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 büyüklüğündeki depreme saatler kala evde rahatsızlandı. Ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Elif Özbek'in kalp krizi geçirdiği belirlendi.

Yoğun bakıma alınan Özbek, depreme hastanede yakalandı. Görevliler tarafından hastane bahçesine çıkarılan Özbek, daha sonra Ankara'ya sevk edildi. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyat edilen Özbek'in tedavisi devam ediyor.

Deprem anında yaşadıklarını anlatan Özbek, "Sarsıntı başladı, odama gelen bir hemşire üzerime bir çarşaf bağladı, bir de battaniyeye sardı. İki hasta bakıcı kucakladı beni aşağıya indirdi. Yer, altımdan bir gidiyor, bir geliyor. Hastane döküldü, kimse kalmadı. Mahşer yeri gibiydi. Sonra Ankara'ya getirdiler, burada ameliyat oldum" dedi.