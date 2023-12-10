Depremden sonra ortaya çıktı: Esrarengiz ışık vatandaşı tedirgin etti

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Bursa'da geçen hafta Gemlik Körfezi ile Mudanya ve Bursa'nın merkez ilçelerinde yoğun hissedilen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından yeni depremler yaşanıyor.

Gemlik ilçesinde dün 3,2 büyüklüğünde, Nilüfer ilçesinde dün gece 22.59'da 2.6 büyüklüğünde depremler yaşandı.

Nilüfer'deki depremin 40 dakika sonrasında yaşanan ışık patlaması ise paniğe yol açtı. Vatandaşların araç kamerası, işyeri kamerası ve ev kameralarında kaydedilen ışık görüntüsü heyecana yol açtı. Işığın sebebi ise araştırma konusu oldu.