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Depremden sonra ortaya çıktı: Esrarengiz ışık vatandaşı tedirgin etti

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#Deprem#Bursa#Işık
Depremden sonra ortaya çıktı: Esrarengiz ışık vatandaşı tedirgin etti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2023 14:59

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde dün gece yaşanan depremin 40 dakika ardından kaydedilen esrarengiz ışık görüntüsü paniğe yol açtı

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Bursa'da geçen hafta Gemlik Körfezi ile Mudanya ve Bursa'nın merkez ilçelerinde yoğun hissedilen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından yeni depremler yaşanıyor.

Gemlik ilçesinde dün 3,2 büyüklüğünde, Nilüfer ilçesinde dün gece 22.59'da 2.6 büyüklüğünde depremler yaşandı.

Depremden sonra ortaya çıktı: Esrarengiz ışık vatandaşı tedirgin etti

Nilüfer'deki depremin 40 dakika sonrasında yaşanan ışık patlaması ise paniğe yol açtı. Vatandaşların araç kamerası, işyeri kamerası ve ev kameralarında kaydedilen ışık görüntüsü heyecana yol açtı. Işığın sebebi ise araştırma konusu oldu.

Depremden sonra ortaya çıktı: Esrarengiz ışık vatandaşı tedirgin etti

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#Deprem#Bursa#Işık

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