Depremden 22 yıl sonra Avcılar'daki 199 bina için süre bitti

AFAD 21 YIL SONRA UYARDI

Silivri'de 2019 yılı Eylül ayında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremden sonra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya geçen mart ayında AFAD İl Müdürlüğü aracılığı ile aralarında Avcılar Belediyesi'nin de bulunduğu yerel yönetimlere '1999 Marmara Depremi Orta Hasarlı Yapılar' konulu yazı göndermişti. Yazıda İstanbul'da orta hasarlı görülen binalara ait güçlendirme ruhsatı, proje vb. belgelerinin incelenmesi, güçlendirilmiş ve yapı kullanma izni olanların tespit edilmesi istenmişti. Bu yapılardan güçlendirmesini tamamlamayan ya da güçlendirme yapmayanların yıkılıp-yıkılmadığının tespit edilmesi, varsa değişikliklerinin belirlenmesi istenirken "Güçlendirmesi tamamlanmamış binaların 3 ay içerisinde güçlendirilmesinin tamamlanması gerektiği, 3 ay içerisinde güçlendirilmesi tamamlamayan binaların ise süre bitimine müteakip yıkım işlemlerinin başlatılması hususlarında bilgi ve gereğini rica ederim" denilmişti. Dosyalar tekrar incelenirken, 1999 Gölcük Depremi'nde Avcılar'da orta hasarlı olduğu tespit edilen binaların durumu tek tek değerlendirildi. Geçen Mart ayında başlayan koronavirüs salgını nedeniyle güçlendirme çalışması için tanınan 3 aylık süre uzatılırken en geç önümüzdeki Aralık ayının sonuna kadar güçlendirme çalışmalarının veya kentsel dönüşüm başvurularının yapılması gerektiğine ilişkin tebligatlar yapıldı.

SÜRE DOLDU, HİZMETLER KESİLDİ

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, bakanlığın tanıdığı sürenin tamamlandığını, yapılan tespitlerin sonunda ilçede 1999 depreminde orta hasar gören, bugüne kadar yıkılmayan, tahliye edilmeyen binalar olduğunu, bunlara tanınan sürenin 2020 yılı ile birlikte tamamlandığını söyledi. Başkan Hançerli'nin yanına gelen bir kişi, binasının doğalgaz ve suyunun kesilmesi nedeniyle pandemi döneminde banyo yapamaz, bir yumurta pişiremez hale gelmelerinden yakındı. Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli bu konudaki gelişmeleri soran Demirören Haber Ajansı muhabirine şunları söyledi:

"Avcılar'da 245 bina 1999 depreminde orta hasar almış bina var. Bu binaların bir kısmı o dönemde güçlendirme almış. Fakat güçlendirme yasal prosedürleri tamamlanmamış. Şu an Bakanlığın yazısı ile gelen, orta hasarlı tahliye ve yıkılması istenen bina sayısı 199. Yani; 245 binadan 46'sı kentsel dönüşüme girdi. Bunlar kentsel dönüşümden yararlanarak binalarını yeniliyorlar. Şu an 199 binanın tahliyesi ve akabinde yıkılması ile ilgili bir süreç devam ediyor. Binalarının güçlü olduğunu ilgili yasal mevzuata uygun bir şekilde güçlendirilmiş olduğunu kanıtlayanlar bu listenin dışına çıkabilir. Bu konuda güçlendirmeye izin veriyoruz, bunun yolunu açmak istiyoruz. Fakat bu güçlendirme hakkını alamayan mahkemeden de yürütmenin durdurulması veya başka bir karar getiremeyen binalarda elektrik, su ve doğalgaz kesimi ve yıkım ile ilgili işlemler devam edecek. Bu orada yaşayan insanlarımızın, vatandaşlarımızın güvenliği için gerekli ve zorunlu. Tüm komşularıma, hemşerilerime özel istirham ediyorum; Lütfen riskli yapıları tahliye edelim ve bu binaların yeniden yapılması için uzlaşın, yan yana gelin biz de her daim yanlarında olacağız. "

KAÇAK KATLAR SORUNU

Avcılar'da 199 binanın tahliye edilmesi için İGDAŞ ve BEDAŞ, İSKİ ekipleri harekete geçerek bu abonelere hizmet vermeyi durdururken, birçok binanın 1999 depreminden sonra güçlendirme çalışması yaptığı ancak, bunu resmi kanallardan yaptırarak belgeleyemedikleri belirtildi. Birçok binanın da ruhsat aldığı tarihteki kat sayısının üzerine çıktığı, bu yapıların kentsel dönüşüme girmesi halinde kaçak katların yeni binada olmamasının anlaşmazlıklara neden olduğu ifade edildi. Ambarlı Mahallesi'nde zabıtanın tebligat yaptığı, doğalgaz, su ve elektriğini kestiği binalardan birinde oturan Ali Çolak, pandeminin başladığı dönemde kendilerine güçlendirme yapılması veya kentsel dönüşüme girilmesi konusunda uyarı yazısı gönderildiğini söyledi. Çolak, şunları anlattı: "Pandemi nedeniyle kimse pek uğraşamadı. Bir iki defa daha geldiler. En son geldiklerinde suyu, gazı, elektriği kestiler, 3 ay içerisinde çıkmadığımız takdirde binanın belediye tarafından yıkılacağı, yıkım giderinin bizden tahsil edileceği tebliğ edildi. Müteahhit ile anlaşmaya çalışıyoruz. Anlaşmaya varamadık. Ne olacak bakalım bilmiyoruz. Bu binanın temeli 1993'te temeli atıldı, 1995'te herkes taşındı. Burası 9 daire ve 2 dükkan. Depremde orta hasarlıydı, güçlendirme yaptırdık. Ancak, resmiyette olmadığı için yapmış olduğumuz bu güçlendirmeyi devlet kabul etmiyor. Yeniden güçlendirmemiz isteniyor."

Avcılar'da müteahhit Tolga Polat, bakanlığın güçlendirilmesini ve kentsel dönüşüme alınmasını istediği binalarda en büyük sorunun 'Kaçak katlar' olduğunu ifade ederken, "Bina sakinleri kentsel dönüşüm için izin verilmeyen kaçak katlardaki fazla olan daireleri satın almak zorunda kalıyor. O yüzden de maliyet biraz fazla çıkıyor. Bundan dolayı anlaşmada biraz zorluk çekiyoruz ama yine orta bir yol bulunuyor. Bunun dışında eğer kat yüksekliği verilirse tabii ki böyle bir sıkıntı çekilmeyecek. Tek sıkıntımız şimdilik o. Kat fazlalığından dolayı malikler maddi zorluk çekiyor" dedi.