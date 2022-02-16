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Depremde yıkılan Yağcıoğlu Apartmanı sanıkları için 22,5 yıl hapis istemi

#Yağcıoğlu Apartmanı#İzmir#Deprem
Depremde yıkılan Yağcıoğlu Apartmanı sanıkları için 22,5 yıl hapis istemi

İzmir'de depremde yıkılan 11 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin de yaralandığı Yağcıoğlu Apartmanı ile ilgili 1'i tutuklu 2 sanığın yargılandığı davada savcı, mütalaasını verdi. Şerafettin Ağar (71) ve Orhan Ayber (80) için 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçlamasıyla ayrı ayrı 22,5 yıl hapis istendi. 

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Ege Denizi'nde, 30 Ekim 2020'de meydana gelen ve merkez üssü Seferihisar ilçesi açıkları olan 6.6 büyüklüğündeki depremde 11 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı Yağcıoğlu Apartmanı'nda soruşturma kapsamında müteahhit Şerafettin Ağar ile fenni mesul Orhan Ayber, gözaltına alındı. Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ağar ile Ayber, çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi. Yağcıoğlu Apartmanı ile ilgili hazırlanan iddianamede; projelendirmedeki eksikler, malzeme özelliklerindeki yetersizlikler, uygulama ve işçilik hataları, yapım denetimindeki yetersizlik nedeniyle binanın yıkılmış olduğu belirtildi.

Depremde yıkılan Yağcıoğlu Apartmanı sanıkları için 22,5 yıl hapis istemi



TUTUKLU SANIKLARDAN BİRİNE TAHLİYE

İddianamede ayrıca binanın yıkılmasında; statik proje müellifinin, statik betonarme projeye onay veren mercilerin, bina fenni mesulünün, sürveyanının, müteahhidin, tadilat ruhsatı ile yapı kullanma izin belgesi aşamasında ruhsat ve izni düzenleyen mercilerin sorumlu olduğu görüşüne de yer verilerek, Şerafettin Ağar ile fenni mesulü Orhan Ayber hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan ayrı ayrı 22,5 yıl hapis cezası istendi. Ayrıca bina inşaatı sürveyanı Ahmet A.'nın henüz yakalanamadığı, binada yapılan tadilatın sürveyanı Adnan A.'nın ise hayatını kaybettiğinin belirlendiği kaydedilen iddianamede, kamu görevlilerine ilişkin dosyanın ise 4483 sayılı 'Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun' kapsamında ayrılarak Memur Suçları Soruşturma Bürosu'na gönderildi. Yargılama sırasında tutuklu sanıklardan Orhan Ayber, ilerleyen yaşı ve sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildi.

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Depremde yıkılan Yağcıoğlu Apartmanı sanıkları için 22,5 yıl hapis istemi



AVUKATLAR EK SÜRE İSTEDİ

İzmir 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanıkların yargılanmasına bugün görülen 3'üncü duruşmayla devam edildi. Tutuklu sanık Şerafettin Ağar duruşmaya SEGBİS ile katıldı, avukatlar salonda hazır bulundu. Duruşmada savcı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada binanın yıkılmasında; statik proje müellifinin, statik betonarme projeye onay veren mercilerin, bina fenni mesulünün, sürveyanının, müteahhidin, tadilat ruhsatı ile yapı kullanma izin belgesi aşamasında ruhsat ve izni düzenleyen mercilerin sorumlu olduğu görüşüne yer verdi. Toplanan deliller ve alınan ifadeler ışığında savcı, her iki sanık için alt sınırdan uzaklaşılarak, indirim uygulanmaksızın 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan ayrı ayrı cezalandırılmalarını talep etti. Mütalaanın ardından taraf avukatları, esas hakkında savunma için süre talep etti. Talebi kabul eden heyet, Ağar'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

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#Yağcıoğlu Apartmanı#İzmir#Deprem

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