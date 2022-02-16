Depremde yıkılan Yağcıoğlu Apartmanı sanıkları için 22,5 yıl hapis istemi

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Ege Denizi'nde, 30 Ekim 2020'de meydana gelen ve merkez üssü Seferihisar ilçesi açıkları olan 6.6 büyüklüğündeki depremde 11 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı Yağcıoğlu Apartmanı'nda soruşturma kapsamında müteahhit Şerafettin Ağar ile fenni mesul Orhan Ayber, gözaltına alındı. Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ağar ile Ayber, çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi. Yağcıoğlu Apartmanı ile ilgili hazırlanan iddianamede; projelendirmedeki eksikler, malzeme özelliklerindeki yetersizlikler, uygulama ve işçilik hataları, yapım denetimindeki yetersizlik nedeniyle binanın yıkılmış olduğu belirtildi.

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İddianamede ayrıca binanın yıkılmasında; statik proje müellifinin, statik betonarme projeye onay veren mercilerin, bina fenni mesulünün, sürveyanının, müteahhidin, tadilat ruhsatı ile yapı kullanma izin belgesi aşamasında ruhsat ve izni düzenleyen mercilerin sorumlu olduğu görüşüne de yer verilerek, Şerafettin Ağar ile fenni mesulü Orhan Ayber hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan ayrı ayrı 22,5 yıl hapis cezası istendi. Ayrıca bina inşaatı sürveyanı Ahmet A.'nın henüz yakalanamadığı, binada yapılan tadilatın sürveyanı Adnan A.'nın ise hayatını kaybettiğinin belirlendiği kaydedilen iddianamede, kamu görevlilerine ilişkin dosyanın ise 4483 sayılı 'Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun' kapsamında ayrılarak Memur Suçları Soruşturma Bürosu'na gönderildi. Yargılama sırasında tutuklu sanıklardan Orhan Ayber, ilerleyen yaşı ve sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildi.