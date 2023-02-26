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Depremde yıkılan binalarla ilgili tutuklu sayısı 188'e yükseldi

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#Deprem#Müteahhit#Tutuklama
Depremde yıkılan binalarla ilgili tutuklu sayısı 188e yükseldi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2023 17:21

Deprem bölgesinde yıkılan ya da üzerinde imara aykırı değişiklik yapılan binalarla ilgili sorumlulukları bulunan kişiler hakkında yürütülen soruşturmalarda 188 kişi tutuklandı.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği 11 ilde yıkılan ya da üzerinde imara aykırı değişiklik yapılan binalara ilişkin soruşturmalar yürütüldü. Bu kapsamda 626 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin 188'i tutuklanırken, 218 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. 69 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı, 63 kişi hakkında ise gözaltı emri verildi. Gözaltındaki 4 şüphelinin işlemleri sürüyor. Yurt dışında olduğu tespit edilen 5, öldüğü belirlenen 16, ifadesi alınarak serbest bırakılan 63 kişi bulunuyor.

Depremler sonrasında bölgede gerçekleşen hırsızlık olaylarına ilişkin soruşturmalarda ise 379 vakada 306 şüpheli belirlendi. Şüphelilerin 197'si tutuklanırken 37 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Soruşturmalarda adli kontrol sayısı 37, yakalama kararı çıkarılan sayısı 29, yakalama kararı için araştırılan sayısı 22, gözaltı sayısı 11, ifadeleri alınarak serbest bırakılan sayısı ise 10 olarak kayda geçti.

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#Deprem#Müteahhit#Tutuklama

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