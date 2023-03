Depremde ölüm sayısı 45 bin 968 oldu... ‘Ne rakam varsa paylaşıyoruz’

Haberin Devamı

Can kaybına dair rakamların saklandığı yönündeki iddiaları da yanıtlayan Bakan Soylu, “45 bin 968 kişi hayatını kaybetti. 4 bin 267 Suriyeli kardeşimiz var bunların içerisinde. Her bir vatandaşımızın tek tek defin dahil, kimliklendirilmesi dahil, savcılık raporları dahil hepsi gerçekleştirilmektedir. Ne rakam varsa milletimizle paylaşıyoruz. Bazıları ‘rakamlar eksik söyleniyor’ diyor. Bunu niçin eksik ve az söyleyelim. Her bir kişi bir hukukun parçasıdır. Ayrıca tarihe not düşmek durumundayız” dedi.



‘HATAY’DA SU YOK’ İDDİASI



Sosyal medyada Hatay’da suyun olmadığına yönelik paylaşımlar yapıldığına da değinen Bakan Soylu, “Şebeke suları günlük ihtiyaçlarda kullanılıyor. Bu her gün takip ediliyor. İçme suyu ihtiyacı ise ambalajlı su ile sağlanmıştır. Hatay’a sadece bugün 1 milyon 200 bin adet ambalajlı su verildi. Dün akşamdan beri ‘Hatay’ın suya ihtiyacı var’ gibi bir şey çıktı. Öyle bir sosyal medya dalgası yayılıyor ki hakikaten bu bizi üzüyor. Birileri buradaki vatandaşlarımızın eksikliğini gidermek için çaba gösterirken, öbür taraftan da süreci manipüle etmek vicdanla bağdaşmıyor. 22 mahalleye su verilmiyor. Nasıl verilsin? 22 mahalle yıkık. Bunu bu şekilde değerlendirmek vicdanla bağdaşmıyor. Yalanla yeni afetler ekliyor. Bunu da anlatmak durumundayız. Aksi takdirde farklı süreçle karşı karşıya kalıyoruz. Binlerce yardım TIR’ı geliyor. Kahramanmaraş’ta tuvalet sayısı 4 binin üzerine çıktı, Hatay’da var olan sayının iki katına çıkmamız lazım. Duş da öyle. Burada böyle bir ihtiyaç var. Bir de iç çamaşır ihtiyacı var. Su geliyor zaten” ifadelerini kullandı.



Depremzede olup deprem bölgelerinde kamu hizmeti yapanlara ve gönüllü olmak için başvuranlara da teşekkür eden Bakan Soylu, “Bugün bir arkadaşımız şehit oldu. Ağaç üzerine düştü ve bir polisimiz şehit oldu. Binlerce personel burada çalışıyor” diyerek sözlerini noktaladı.