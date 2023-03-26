Depremde oğlunu kaybeden acılı baba isyan etti: Telefonu için para istediler

Haberin Devamı

Adıyaman’da İl Tapu Müdürü olarak görev yapan Esat Denli, Adıyaman’da depremde oğlu İbrahim Denli (17) ve kızıyla birlikte enkaz altında kaldı. Depremin ilk günü Esat Denli ve kızı enkazdan sağ çıkarılırken, oğlu ise kurtarılamadı. Baba Denli, 3 gün tedavi gördüğü hastanede oğlunun ölüm haberini aldı. Taburcu olduktan sonra enkaza giderek oğlundan geriye kalan eşyalarını aradı. Oğlunun eşyalarını bulamayan baba Denli’nin İstanbul’a tayini çıktı. Denli, kızıyla birlikte İstanbul’a yerleşti. Günler sonra oğlu İbrahim’in son arama yaptığı en yakın arkadaşı kendisini arayarak telefonun Sivas’ta iş makinesi operatörünün elinde olduğunu söyledi. Kendisine verilen numarayı arayan Denli, duydukları karşısında bir kez daha yıkıldı. H.K., oğlunu kaybeden babadan telefon ve saati için ücret talep etti. Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheli H.K. ve oğlu M.K.’yi yakaladı. Telefon babaya teslim edilirken saatin ise satıldığı ortaya çıktı. Şüpheliler ise tutuklandı.

Haberin Devamı

‘HER ŞEYİ SİLMİŞLER’

Baba Esat Denli, “O fotoğraflara ihtiyacım var’ dedim. Sonra yeğenime söyledim, yeğenim polis. Mesleğini de belirterek kendilerine mesaj attı. Sonra ürktüler ve bana dönüş yapmadılar. Konu Sivas Emniyeti’ne iletildi. O gece telefonun yeri tespit edildi. Telefon şahısların evinde çıktı. Saati de aldıklarını itiraf etmişler ve satmışlar. Telefonun içerisinde oğluma dair bütün bilgileri ve fotoğrafları silmişler. Bilgileri geri getirebilirsek oğluma dair bir şeyler bulabileceğim” diye konuştu.

‘ENKAZDA FOTOĞRAFINI BULAMADIM’

Baba Esat Denli, “Enkazda oğlumdan geriye bir şey bulabilir miyim diye baktım. Bir fotoğrafını bile bulamadım. Oğlumun arkadaşı bize ulaştı. İbrahim’in telefonunun ve saatinin olduğu kişinin telefon numarasını verdi. Aradım, kendisine yalvardım. ‘Telefonu istiyorsanız, sizin için bir değeri varsa, bunun için ödeme yapmalısınız’ dediler. Bizim duygularımızı hiç anlayamamışlar” diye konuştu.