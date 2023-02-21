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Depremde Malatya'nın Ören Mahallesi'nde 11 kişi hayatını kaybetti

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#Malatya#Kahramanmaraş#Deprem
Depremde Malatyanın Ören Mahallesinde 11 kişi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2023 12:18

Kahramanmaraş merkezli depremlerinin vurduğu Malatya'nın Akçadağ ilçesi Ören Mahallesi'nde 11 kişi hayatını kaybederken, bölge ise harabeye döndü.

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çok sayıda ili etkileyen 7,7 ile 7,6 büyüklüklerindeki depremler, Akçadağ ilçesinde büyük hasara neden olurken, ilk belirlemelere göre 36 kişi hayatını kaybetti, 100'e yakın kişi ise yaralandı. İlçe merkezi ile eski belde belediyeleri Ören ve Bahri ile Başpınar mahallelerinde büyük yıkıma neden olan depremlerde en fazla yıkım ise Ören Mahallesi’nde yaşandı. 850 haneli 2 bin nüfuslu mahalle adeta enkaza döndü.

"İLK DEPREMDE ÇOK FAZLA ETKİLENMEDİK"

Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde etkilenmeyen bölgenin ikinci depremle yerle bir olduğunu aktaran Mahalle Muhtarı Birol Çirkin, "İlk depremde fazla bir zararımız olmadı. Malatya merkezde bazı vatandaşlarımız da Ören güvenli diye buraya geldi. Gelen misafirlerimizden 4’ü enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Ören 850 hane 2 bin nüfuslu eski belde belediyesi, büyük bir felaket yaşadık. Evlerimizin yüzde 80’i yıkıldı, geri kalan da oturulacak durumda değil" dedi.

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"11 MAHALLE SAKİNİMİZ HAYATINI KAYBETTİ"

Enkazda çıkarttıkları cenazeleri, morglarda yer olmayınca araçlarda beklettiklerini kaydeden Muhtar Çirkin, "Yaşlı bir bayanın cenazesine henüz ulaşmış değiliz. AFAD ekipleri enkazda arama kurtarma çalışması yaptı ama cenazeye ulaşamadık. Çadır konusunda sıkıntılarımız olsa da insanlarımız yardımımıza koştu. En büyük desteği ilçe kaymakamızdan gördük. Bakan Bey bölgeyi ziyaret ederek yaraların sarılacağını ve konteyner kent kurulacağını söyledi" diye konuştu.

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#Malatya#Kahramanmaraş#Deprem

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