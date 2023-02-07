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Depremde korkunç anlar! Birkaç saniye içinde binalar yerle bir oldu

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#Deprem#Kahramanmaraş#Elbistan
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2023 12:00

Kahramanmaraş Elbistan merkezli dün öğle saatlerinde yaşanan 7.6 büyüklüğündeki deprem anı bir otomobilin kamerasına yansıdı. Birkaç dakika içerisinde bölgedeki binalar yerle bir olurken, kameraya toz bulutları da yansıyor.

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Elbistan'da dün 13.24'de yaşanan deprem Güneşli Mahallesi Hamza Akbaş Caddesi üzerinde bir otomobilin araç kamerasına yansıdı. Önce 4-5 katlı binalar sallanmaya başlıyor, daha sonra da saniyeler içinde yerle bir oluyor. O anlar kameraya yansırken, yıkılan binaların enkazıyla toz bulutu ekranı kaplıyor.

Görüntüler ise depremin şiddetini ve olayın vahametini bir kez daha gözler önüne sermiş oldu.

Depremde korkunç anlar Birkaç saniye içinde binalar yerle bir oldu

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde yıkılan binalarda ekiplerin çalışmaları sürüyor. Bir yandan ekipler ve gönüllüler, diğer yandan enkaz altındaki vatandaşların yakınları zamanla yarışıyor.

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Depremde korkunç anlar Birkaç saniye içinde binalar yerle bir oldu

Kurtarma çalışmaları, enkaz altından gelen sesin olduğu bölgelere yoğunlaşırken, il merkezindeki yıkım dronu ile görüntülendi.

Depremde korkunç anlar Birkaç saniye içinde binalar yerle bir oldu

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İSKENDERUN

deprem bölgelerinden İskenderun da ikinci gününde havadan böyle görüntülendi. Birçok kişinin cansız bedenine ulaşılırken, ekipler ve vatandaşlar bir umut aramalarını devam ettiriyor.

Depremde korkunç anlar Birkaç saniye içinde binalar yerle bir oldu

Depremde korkunç anlar Birkaç saniye içinde binalar yerle bir oldu

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Depremde korkunç anlar Birkaç saniye içinde binalar yerle bir oldu

Depremde korkunç anlar! Birkaç saniye içinde binalar yerle bir oldu

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