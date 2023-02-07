Depremde korkunç anlar! Birkaç saniye içinde binalar yerle bir oldu

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Elbistan'da dün 13.24'de yaşanan deprem Güneşli Mahallesi Hamza Akbaş Caddesi üzerinde bir otomobilin araç kamerasına yansıdı. Önce 4-5 katlı binalar sallanmaya başlıyor, daha sonra da saniyeler içinde yerle bir oluyor. O anlar kameraya yansırken, yıkılan binaların enkazıyla toz bulutu ekranı kaplıyor.

Görüntüler ise depremin şiddetini ve olayın vahametini bir kez daha gözler önüne sermiş oldu.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde yıkılan binalarda ekiplerin çalışmaları sürüyor. Bir yandan ekipler ve gönüllüler, diğer yandan enkaz altındaki vatandaşların yakınları zamanla yarışıyor.

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Kurtarma çalışmaları, enkaz altından gelen sesin olduğu bölgelere yoğunlaşırken, il merkezindeki yıkım dronu ile görüntülendi.

Gözden Kaçmasın Büyük afette ikinci gün: Deprem felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor Haberi görüntüle

İSKENDERUN



deprem bölgelerinden İskenderun da ikinci gününde havadan böyle görüntülendi. Birçok kişinin cansız bedenine ulaşılırken, ekipler ve vatandaşlar bir umut aramalarını devam ettiriyor.