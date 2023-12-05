Depremde kolonları çatlayan belediye binası tahliye edildi

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Gemlik Körfezi’nde dün saat 10.42’de merkez üssü Mudanya ilçesi açıkları olan yerin 8,98 kilometre derinliğinde deprem oldu. Deprem, Bursa’nın yanı sıra çevre illerle İstanbul, İzmir ve Tekirdağ’da da hissedildi. Depremin ardından vatandaşlar Bursa'da sokaklara çıkarken yaşanan panik anları da güvenlik kameralarına yansıdı. Kent genelinde 12 kişi yaşadıkları panik nedeniyle hastanelere başvurdu. Mudanya ilçesinin Güzelyalı ve Tirilye mahallelerindeki bazı binalarda hasar oluştu.

Güzelyalı Mahallesi’ndeki bazı binaların duvarlarında çatlaklar oluştu. Tirilye Mahallesi’nde ise 1999 depremi ile sel felaketlerinde zarar görerek yıkım kararı bulunan ve Anıtlar Kurulu’nda kaydı bulunan tescilli binaların da arasında olduğu 5 binada, duvar ve çatı çökmeleri meydana geldi. Ekiplerin bölgedeki hasar tespit çalışmaları sürerken, riskli yapılar arasında bulunan Mudanya Belediyesi binasının da depremde kolonlarında çatlaklar oluştu.

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‘EN ÇOK 1976 YILINDA YAPILAN ANA HİZMET BİNASI ZARAR GÖRDÜ’

Deprem sonrası personelin acilen tahliye edildiği binadaki taşınma işlemleri ise bu sabah başladı. Dün belediye personelinin bir kısmı idari izinli sayılırken, bugün işe gelenler ise yıkılma riskine karşı binaya alınmadı. Temizlik personeli binadaki eşyaları boşaltırken, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, bu süre içerisinde belediye hizmetlerinin aksamaması adına çalışmaların diğer ek hizmet binalarında devam edeceğini kaydederek şöyle konuştu:

“Mudanyalı hemşehrilerimizden de bu konuda anlayış bekliyor, çalışmalarımızı sürdüreceğimiz ek hizmet binalarımıza müracaat etmelerini rica ediyoruz. Depremin kuşkusuz en çok zarar verdiği bina, 1976 yılında yapılan ve geçmişte güçlendirme de yapılmış olan belediye ana hizmet binamız oldu. Bursa Teknik Üniversitesi’nin desteğiyle Hızlı Tarama ile bina tespitine başladık. Ana hizmet binamız, 1999 depremi öncesi yapılardan olması ve risk puanı yüksek olması sebebi ile bu projemiz kapsamında, Hızlı Tarama Testi yapılacak öncelikli binalarımızdan biriydi. Bu süreçte belediye binası için yeni yer arayışına girdik ve yeni belediye binamızı Çağrışan Mahallemiz için hazırladığımız Çağrışan- Göynüklü Uygulama İmar Planlarında, belediye hizmet alanı olarak ayırdığımız alanda yapmayı planladık. Yine bu süreçte Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile koordineli, Bursa Teknik Üniversitesi iş birliğinde, Mudanya’nın sahip olduğu afet potansiyelini belirlemek için, sıvılaşma riskinin en yüksek olduğu mahallelerimizden biri olan Siteler Mahallemizden başlamak üzere mikrobölgeleme çalışmasını başlattık. Kentsel Tasarım Müdürlüğümüz tarafından alt yapı çalışmaları tamamlandı. Siteler Mahallesi 76.60 hektar alanda mikrobölgeleme çalışması için ihale dosyamızı hazırladık.”

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‘ÖNCELİĞİMİZ YENİ BELEDİYE BİNASI’

Mudanya Belediyesi olarak, uzmanların yaptığı açıklamaları dikkate alarak, ilçe genelindeki mevcut yapı envanterinin deprem risk seviyelerinin tespit edilmesi için ‘Hızlı Tarama Yöntemi’ başvurularını da almaya başladıklarını belirten Başkan Türkyılmaz, “Öncelikli olarak Burgaz, Eğitim, Siteler, Yalı mahalleleri ve Ömerbey Mahallesi Demirhane bölgesinde ücretsiz olarak uyguladığımız çalışma için başvurular, Mudanya Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü’ne yapıldı. Marmara Bölgesi’nin deprem gerçeğiyle yüzleşmek zorundayız.

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Deprem ne yazık ki yaşamımızın bir parçası haline gelmiş durumda. Ancak bu gerçekle yaşamanın en önemli yolu, hazırlıklı olmak. Bu zorlu gerçekle yüzleşirken, siyasi ve bireysel rant elde etmek yerine, dayanışma içinde olmalıyız. Hep birlikte hareket ederek, olası bir felaketi en az hasarla atlatmak için çaba göstermeliyiz. Önceliğimiz, yeni belediye binasını Mudanya’mıza kazandırmak, depreme karşı dirençli ve güvenli bir kent yaratmak. Bunun için bilim ne diyorsa onu yapacağız. Hepimize tekrar geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.