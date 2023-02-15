Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Depremde hasar görmüştü: Demir yollarında onarım çalışması

Güncelleme Tarihi:

#Demir Yolu#Deprem#Onarım
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2023 13:40

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden geçen toplam 1275 kilometrelik demir yolu hattında hasar meydana geldi. Ekiplerin çalışmasıyla 1060 kilometrelik hat, onarılarak yeniden ulaşıma açıldı. Kalan bölümde ise çalışmalar sürdürülüyor.

Haberin Devamı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ve TCDD Taşımacılık A.Ş.'nin AFAD ile koordineli olarak deprem bölgesinde yaptığı çalışmalar sonucu toplam 1275 kilometrelik demir yolu hattında depremin etkisiyle hasar oluştuğu belirlendi. Yapım ekiplerinin çalışmasıyla 1060 kilometrelik hat, bakım ve onarımı yapılarak yeniden ulaşıma açıldı. İslahiye-Fevzipaşa, Fevzipaşa-Nurdağı, Köprüağzı-Kahramanmaraş, Pazarcık-Malatya hatlarını kapsayan 215 kilometrelik demir yolunda ise çalışmalar sürdürülüyor.

Depremler nedeniyle gar ile istasyonlarda bekleyen ve seyir halinde olan 16 yük vagonu ve 4 vagondan oluşan 1 dizel seti de yoldan çıkarak, orta ve ağır şekilde hasar aldı. Ayrıca 307 yük vagonu, 9 lokomotif, kapanan hat kesiminde mahsur kaldı. Vagonların büyük bölümü kaldırıldı, kalan lokomotif ve vagonları kurtarma çalışmalarına da devam ediliyor.

Haberin Devamı

Depremde hasar görmüştü: Demir yollarında onarım çalışması



Öte yandan afet bölgesine konvansiyonel hatlar ve yüksek hızlı trenler (YHT) ile 186 sefer düzenlendi ve 34 bin 889 afetzedenin tahliyesi sağlandı. Bu trenlerle 458 gönüllü doktor ve 2 bin 700 askeri personel, deprem bölgesine sevk edildi. Ayrıca depremden sonra çeşitli gar ve istasyonlardaki 100'e yakın vagonda yaklaşık 6 bin afetzede misafir edildi.

Afet bölgesine gönderilen 30 yük treni ile 628 yaşam konteyneri, 52 seyyar tuvalet, jeneratör, 69 vagon gıda, su, giyim, ısıtıcı, hijyen ve insani yardım malzemesi nakledildi. Bunların dışında İzmir ve İstanbul başta olmak üzere deprem bölgesine gidecek yaşam konteyneri yüklemeleri sürüyor. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Demir Yolu#Deprem#Onarım

BAKMADAN GEÇME!

Deprem bölgelerinde salgın hastalık tehlikesi | Haşereler büyük risk oluşturuyor... Nelere dikkat edilmeli, hangi uygulamalar yapılmalı

Deprem bölgelerinde salgın hastalık tehlikesi | Haşereler büyük risk oluşturuyor... Nelere dikkat edilmeli, hangi uygulamalar yapılmalı?

#Deprem
Son dakika... Türkiyeyi sarsan felakette onuncu gün: Depremde can kaybı 35 bin 418... Dakika dakika bölgelerimizden anlık bilgiler

Son dakika... Türkiye'yi sarsan felakette onuncu gün: Depremde can kaybı 35 bin 418... Dakika dakika bölgelerimizden anlık bilgiler

#Deprem
İki günde 4ün üzerinde üç sarsıntı yaşandı... Uzmanların dikkat çektiği Malatya Fayında son durum ne En son deprem 2600-2700 yıl önce meydana geldi

İki günde 4'ün üzerinde üç sarsıntı yaşandı... Uzmanların dikkat çektiği Malatya Fayı'nda son durum ne? 'En son deprem 2600-2700 yıl önce meydana geldi'

#Kahramanmaraş Depremi