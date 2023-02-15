Depremde hasar görmüştü: Demir yollarında onarım çalışması

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ve TCDD Taşımacılık A.Ş.'nin AFAD ile koordineli olarak deprem bölgesinde yaptığı çalışmalar sonucu toplam 1275 kilometrelik demir yolu hattında depremin etkisiyle hasar oluştuğu belirlendi. Yapım ekiplerinin çalışmasıyla 1060 kilometrelik hat, bakım ve onarımı yapılarak yeniden ulaşıma açıldı. İslahiye-Fevzipaşa, Fevzipaşa-Nurdağı, Köprüağzı-Kahramanmaraş, Pazarcık-Malatya hatlarını kapsayan 215 kilometrelik demir yolunda ise çalışmalar sürdürülüyor.



Depremler nedeniyle gar ile istasyonlarda bekleyen ve seyir halinde olan 16 yük vagonu ve 4 vagondan oluşan 1 dizel seti de yoldan çıkarak, orta ve ağır şekilde hasar aldı. Ayrıca 307 yük vagonu, 9 lokomotif, kapanan hat kesiminde mahsur kaldı. Vagonların büyük bölümü kaldırıldı, kalan lokomotif ve vagonları kurtarma çalışmalarına da devam ediliyor.

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