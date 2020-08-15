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Taha AYHAN - DHA
Haber Giriş: 15.08.2020 - 17:59, Son Güncelleme:

Depremde hasar gören bina bir anda çöktü!

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Depremde hasar gören bina bir anda çöktü!
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Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sırasında, Malatya'da hasar gören binaların yıkımı sürüyor. Bugün yapılan yıkım çalışmalarında, 6 katlı apartmanın aniden çökmesi, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

24 Ocak'ta Sivrice merkezli meydana gelen deprem sonrasında, Malatya'da tespit edilen ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor.

Çöşnük Mahallesi Mehmet Buyruk Caddesi'nde 6 katlı apartmanın iş makineleriyle yıkımı sırasında, çökme meydana geldi.

Depremde hasar gören bina bir anda çöktü

Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, bina büyük gürültüyle çöktü.

O anlar çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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