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Depremde evindeki her şeyi bırakıp, kuşlarını kurtardılar

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#Osmaniye#Deprem#Muhabbet Kuşu
Depremde evindeki her şeyi bırakıp, kuşlarını kurtardılar
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2023 18:08

Osmaniye'de depreme evlerinde yakalanan Yusuf Bülbül ve Adem Yüksel, her şeylerini bırakıp, muhabbet kuşlarını kurtardılar. Bülbül, 'Güneş' adını verdiği kuşu ile birlikte çadırda yaşarken, Yüksel de 'Pamuk' ve 'Paşa' adlı kuşları ile Osmaniye Tren İstasyonu'nda vagonda misafir ediliyor. Yüksel, "Nerede olursak olalım beraber yaşayacağız. Ona bir şey olsa üzülürdüm. Biz nasıl can taşıyorsak onlar da can taşıyor" dedi. Yusuf Bülbül ise "İlk günden beri yanımızda" dedi.

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Osmaniye'de, deprem korkusu nedeniyle hasarlı evlerine giremeyen vatandaşlar, ya çadırlarda ya da Tren İstasyonu'ndaki vagonlarda kalmaya başladı. Depreme evinde yakalanan Yusuf Bülbül, iki çocuğu ve kuşu 'Güneş'i alarak kaçtı. Bülbül, şu anda ailesi ve muhabbet kuşlarıyla evinin olduğu mahallede çadırda kalıyor. 62 yaşındaki Adem Yüksel de deprem anında 'Paşa' ve 'Pamuk' adını verdiği iki muhabbet kuşlarını alarak dışarı kaçtı. Osmaniye Tren İstasyonu'nda misafir edilen Yüksel, kuşlarının sıcak ortamda bulunması için vagonda kaldığını belirtiyor. 

Depremde evindeki her şeyi bırakıp, kuşlarını kurtardılar

'AKLIMIZA GELDİ, O AN HİSSEDİYORSUN'

deprem anında kuşlarıyla birlikte nasıl binadan çıktığını anlatan Adem Yüksel, "Öyle bir depremdi ki, herkes kendini kurtarmak için dışarı attı. O anda onları da dışarı çıkardık. O da bir can taşıyor. Aklımıza geldi, o an hissediyorsun. Depremden Paşa ve Pamuğu da çıkardık. Sıcak yer gerekiyordu çünkü onlar soğuktan ölürler. Biz nereye gidiyorsak onları da getirdik. Paşa, bana daha yakın. Nerede olursak olalım beraber yaşayacağız. Ona bir şey olsa üzülürdüm. Biz nasıl can taşıyorsak onlar da can taşıyor" dedi.

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Depremde evindeki her şeyi bırakıp, kuşlarını kurtardılar

'ÜÇ ÇOCUĞUM VAR AMA BU DA BİZİM CANIMIZ'

'Güneş' adını verdiği muhabbet kuşunu yanına alan Yusuf Bülbül ise, "Yağmur yağıyordu, karanlıktı, kendimizi dışarı attık. İlk günden beri yanımızda. Bu da bizim canımız. Üç çocuğum var ama bu da bir canımız. Çok korkunçtu, yaralılara şifa diliyorum. Ölenlere rahmet diliyorum. Şimdi dışarıdayız, o da yanımızda" diye konuştu. 

Depremde evindeki her şeyi bırakıp, kuşlarını kurtardılar

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#Osmaniye#Deprem#Muhabbet Kuşu

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