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Deprem yönlerini şaşırttı

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#Diyarbakır#Güvercin#Deprem
Deprem yönlerini şaşırttı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2023 07:00

Diyarbakır’da her yıl mart ayının son haftasında düzenlenen ve güvercinlerin belirli bir noktadan bırakılarak kente dönmeleriyle sonlanan güvercin yarışları, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 3 ay geç başladı.

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Yarışmada Türkiye Güvercin Federasyonu koordinesinde başka bir ile götürülen posta güvercinleri, beslenmelerinin ardından belirli bir noktadan bırakılarak, geri dönüşleri izleniyor. Ayaklarına takılan çip sayesinde de nerede oldukları ve kaç saatte geldikleri takip ediliyor. Bu yıl 650 güvercinin katıldığı yarışmada önceki gün sabah erken saatlerde Kayseri’den bırakılarak Diyarbakır’a dönüşleri beklenen birçok güvercinin gelmediği görüldü. Çiple yapılan kontrolde, bazı güvercinlerin Suriye ile Gaziantep ve Malatya’ya gittikleri tespit edildi. 

Deprem yönlerini şaşırttı

YIKIMDAN TANIYAMADILAR

Türkiye Güvercin Federasyonu Diyarbakır Şube Başkan Yardımcısı Serhat Çağlı, “Birçok kuşumuz saldığımız yerden gelemedi. Bunun sebebi depremin yaratmış olduğu tahribatlar, yıkımlardır. Kuşlar yıkımdan dolayı yönlerini kaybediyor. Ne zaman deprem olsa, kuşlarımızın kaybolması kaçınılmazdır” dedi.

 

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#Diyarbakır#Güvercin#Deprem

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