Deprem yıkamadı ekipler yıktı

İzmir’de geçen yıl 30 Ekim´de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından hasarlı binaların yıkımı için çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında, dün saat 17.30 sıralarında Karşıyaka ilçesine bağlı Şemikler Mahallesi’nde, ağır hasarlı olduğu tespit edilen 8 katlı bir bina yıkım sırasında, yakınındaki 5 katlı yeni binanın üzerine devrildi. Binada büyük hasar oluştu. Bölgeye çok sayıda polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Bina sakinlerinin tehlikeyi fark ederek binayı boşaltması faciayı önledi.

YANLIŞ TARAFA YIKTILAR İDDİASI

5 katlı ve 3 yıllık olan binada 9 daire ve iki dükkan bulunuyordu. Bina sakinlerinden Uzay Adıgüzel, “Ben yıkılacağını fark etmiştim. Ondan önce bütün apartmanı boşalttım. Kolonları yıkmak istedikleri yönde yıktılar. Sonra ters taraftan kolon kırarken apartmanı yanlış tarafa yıktılar. Apartmanımız sıfırdı, şimdi yıkım kararı çıkabilir” diye konuştu. Oğlu Uzay Adıgüzel’in durumu fark ettiğini belirten anne Nurgül Adıgüzel, “22 yaşındaki oğlum bu tehlikeyi fark etti ama inşaat şirketi bu durumu fark edemedi. Apartmanın boşaltılmasını sağlayan oğlum oldu. İçinde insanlar olacaktı ve yıkılan yerler çocuk odası. İnsanlar içindeyken yıkacaklardı” dedi. Apartman sakini Emrah Karan da “Biz evde otururken yan tarafta yıkım yapılacak, her ihtimale karşı binayı boşaltır mısınız dediler. Biz de binayı boşalttık, yıkımı seyrediyorduk. Binanın yıkım şeklinden de belliydi çünkü bina çok ince bir şekilde 2 kolon arasında kalmış. Önce ön taraftan yıkım yapmak istediler öne doğru devirmek için ama ön taraftaki kolon devrilmedi. Sonra yan kolonlarda çalışma yapmaya çalıştılar. Yan kolona arkadan müdahale ediyorlardı, bina bir anda devrilerek, ekskavatörün üzerine yıkıldı. Yıkılırken de bizim binaya vurdu. Operatör içindeyken üzerine yıkıldı. Operatör, yaralanmadı” ifadelerini kullandı. Evleri hasar gören aileler, yıkım şirketine tepki gösterdi.

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