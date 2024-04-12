Deprem uzmanlarından ezber bozan açıklama! İstanbul'da yıkıcı deprem olmayacak mı? Prof. Dr. Ersoy iddialara çok sinirlendi

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6 Şubat depremlerinden sonra gözler İstanbul'a çevrilmiş, büyük İstanbul depreminin ne zaman yaşanacağına dair bir takım felaket senaryolar da yazılmıştı. Atatürk Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi, İstanbul deprem riskine ilişkin bir açıklama yaptı ve beklenildiği gibi riskli bir deprem olmayacak dendi. Jeoloji Mühendisi Dr. Mehmet Salih Bayraktutan "Bu hatta enerji birikimine 150-200 yıl gibi bir zaman var. Çünkü 1999 depremi tamamen buranın yaşanacağı atımları yaşadı" dedi.

Bayraktutan "İstanbul'un en büyük şansı, zeminin geoteknik dayanımı yüksek kayalardan oluşmasıdır. Zemin ve eviniz sağlamsa; rahat uyuyabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

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PROF. DR. ERCAN: İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE UZUN SÜRE DEPREM OLMAYACAK

Prof. Dr. Özgün Ahmet Ercan da sosyal medya hesabından olası İstanbul depremine ilişkin bir paylaşım yapmıştı.

Prof. Dr. Ercan; İstanbul, Ankara ve İzmir'de uzun süre deprem olmayacağını öne sürerek "Bir kere geldik bu dünyaya, yaşamın keyfini çıkar" tavsiyesinde bulundu.

İstanbul'da beklenildiği gibi yıkıcı bir deprem olmayacak mı? Bu soruyu CNN TÜRK canlı yayınında Prof. Dr. Şükrü Ersoy yanıtladı...

Aslında birinin bu tür yalan yanlış açıklamalarına cevap vermeyi hiç sevmiyorum. Çok talihsiz bir açıklama, çok gayribilimsel bir açıklama. Açıklamanın içinde bile tutarlılık yok, paranoyak bir açıklama. İstanbul için Türkiye'nin en ciddi kurumları Kandilli gibi açıklamalar yapıyor. Bir an önce kentsel dönüşüm dediğimiz projenin hayata geçmesi ve tehlikeye dikkat çekilmesi için çalışıyoruz.

"DEPREM BİLİMİYLE İLGİSİ OLMAYAN AÇIKLAMALAR"

Vatandaş bu tür bir açıklamayı görünce vatandaş 'demek ki hocalar saçmalıyor' diyecek. Saçmalayan bir açıklama varsa bu açıklamadır. Jeojoloji ve deprem bilimiyle ilgisi olmayan açıklamalar. İlk defa böyle bir açıklama yapıyorum.

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"İLK DEFA BU KADAR SİNİRLENİYORUM"

Marmara Denizi dünyanın en iyi bilinen denizlerinden biri haline geldi. Ciddi çalışmalar var buralarda. Ben tarih bilgisinden de yoksun olduğunu düşünüyorum. Vatandaşlarımız bu tür gayribilimsel açıklamalara inanmasın. Elbette herkes açıklama yapabilir ama bu açıklamalar bilimsel verilere dayanmalıdır. Marmara yüzlerce bilim insanı tarafından çalışılmış yerlerden bir tanesi. Zaten 24 yıl gibi bir süre geç kaldık. İlk defa bu kadar sinirleniyorum.

"BU DA BİR SUÇ"

100 yıl-200 yıl deprem olmayacak demek vebal altında olmaktır ve bu da bir suçtur.