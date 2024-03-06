Deprem uzmanı Moriwaki'den Marmara Bölgesi için deprem uyarısı

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Amasya’nın Merzifon ilçesinde düzenlenen Merzifon 7. Kitap Fuarı’na katılan deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, “Çanakkale, İnegöl, Bursa, Bandırma, Balıkesir tarafında deprem olabilir diye söylüyordum. Çanakkale'de oldu. Her an deprem olabilir. Özellikle Marmara Bölgesi'nde. Artık hazır olunsun” dedi.

Halkla buluştuğu söyleşide binaların bulunduğu zeminin yapısına ve yaşam üçgeni yönteminin önemine değinen Yoshinori Moriwaki, su şişesi, toz maskesi, deprem çantası ile düdüğün depreme hazırlık olarak bulundurulmasını tavsiye etti.

YENİCE DEPREMİNİN GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ: PANİKLE KAÇIŞTILAR

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, Çanakkale'nin Yenice ilçesinde 4 Mart'ta saat 21.38'de 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Deprem anına ait olan yeni bir güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Depremin merkez üssüne yaklaşık 6 kilometre mesafede bulunan Gönen Karasukabaklar köyündeki bir evin güvenlik kamerası görüntüsünde, hane halkının ve bir kedinin deprem anında panikle kaçtığı görülüyor.

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Depremin meydana geldiği fay 1953 yılında 7.2 büyüklüğünde deprem üretmişti.