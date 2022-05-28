Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Deprem uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu son yolculuğuna uğurlandı

#Oğuz Gündoğdu#Deprem Uzmanı#Son Yolculuk
Deprem uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu son yolculuğuna uğurlandı

Jeofizik ve deprem uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu, son yolculuğuna uğurlandı.

Haberin Devamı

Rutin sağlık kontrolünden geçerken damarlarında tıkanıklık olduğu belirlenince özel bir hastanede stent takılan 75 yaşındaki Dr. Oğuz Gündoğdu, dün sabaha hayatını kaybetti. Bilim çevresinin yakından tanıdığı, 1999 Gölcük Depremi ardından sahada yaptığı çalışmalarla adı duyulan İstanbul Üniversitesi'nden emekli olmasına rağmen çalışmalarını sürdüren Dr. Gündoğu için Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Camii'nde cenaze namazı kılındı. Eşi Leyla Gündoğdu ile tek oğlu Özgün Gündoğdu, ayakta durmada zorlanırken, taziyeleri kabul etti. Cenazeye, Bogaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Başkanı Prof.Dr. Haluk Özener'in yanı sıra Yıldız Teknik Üniversitesi'nden deprem uzmanı Prof.Dr. Şükrü Ersol, Dr. Gündoğdu'nun yöneticiliğini yaptığı Doğa Hareketleri Derneği (DOHAD) Başkanı Fuat Ağalday de katıldığı cenaze için çok sayıda çelenk gönderildi.

Haberin Devamı

İlgili Haber

Ünlü deprem uzmanı Oğuz Gündoğdu hayatını kaybettiÜnlü deprem uzmanı Oğuz Gündoğdu hayatını kaybettiHaberi görüntüle

Özgün Gündoğdu ile annesi Leyla Gündoğdu, bu ölümün kendilerini çok sarstığını, Dr. Oğuz Gündoğdu'nun son dönemde önemli bir rahatsızlığı olmadığını anlattı. DAHAD Başkanı Fuat Ağalday, "Oğuz Hocamızın en büyük hedefi depremi önceden tespit edecek çalışmalara katkı sağlamaktı. Bu amaçla birlikte çalışıyorduk. Başkanı olduğu Mahalle Gönüllüleri Derneği ile halkı deprem konusunda bilinçlendirmeye çalışıyordu. Bıraktığı yolda devam edeceğiz" dedi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener de, Dr. Gündoğdu'nun halkı deprem konusunda bilinçlendirmek için büyük çaba harcadığını vefatının bilim dünyası için önemli kayıp olduğunu söyledi. Cenaze, kılınan namaz ardından Büyükçekmece Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Oğuz Gündoğdu#Deprem Uzmanı#Son Yolculuk

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Bize anne baba demeyecek misin

BİR SORUDAN FAZLASI | Bize anne baba demeyecek misin?

#Anne Baba
Türkiye Mavi Bayraklı Plaj sayısında bu yıl da yüzleri güldürdü Yerimiz değişmedi ama plaj sayısı arttı...

Türkiye 'Mavi Bayraklı Plaj' sayısında bu yıl da yüzleri güldürdü! Yerimiz değişmedi ama plaj sayısı arttı...

#Mavi Bayrak
Google yorumu: Türkiye için emsal karardır derhal harekete geçilmeli

Google yorumu: Türkiye için emsal karardır derhal harekete geçilmeli

#Google

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Bize anne baba demeyecek misin

BİR SORUDAN FAZLASI | Bize anne baba demeyecek misin?

#Anne Baba
Türkiye Mavi Bayraklı Plaj sayısında bu yıl da yüzleri güldürdü Yerimiz değişmedi ama plaj sayısı arttı...

Türkiye 'Mavi Bayraklı Plaj' sayısında bu yıl da yüzleri güldürdü! Yerimiz değişmedi ama plaj sayısı arttı...

#Mavi Bayrak
Google yorumu: Türkiye için emsal karardır derhal harekete geçilmeli

Google yorumu: Türkiye için emsal karardır derhal harekete geçilmeli

#Google