Son dakika... Ünlü deprem uzmanı Oğuz Gündoğdu hayatını kaybetti

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Daha önce kalp ameliyatı olan ve kısa süre önce rutin kontrollerinde damar tıkanıklığı tespit edilen Dr. Gündoğdu, dün Beylikdüzü'ndeki özel bir hastanede ameliyata alınırken yapılan müdahale ile stent tatıldı. Dr. Oğuz Gündoğdu, bu sabaha karşı fenalaşarak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

OĞUZ GÜNDOĞDU'NUN YARIN TOPRAĞA VERİLMESİ BEKLENİYOR

Balıkesir'in Bandırma İlçesi'nde 1947 yılında dünyaya gelen, yıllarca İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü öğretim üyeliği yapan evli ve 1 çocuk babası Dr. Gündoğdu'nun cenazesinin yarın toprağa verilmesi bekleniyor.



Özellikle Kuzey Anadolu Fay Hattı konusunda uzmanlığı ile tanınan, 1999 Gölcük Depremi sırasında aktif olarak sahada görev yapan Dr. Oğuz Gündoğdu, emekli olmasından sonra da, Mahalle Gönüllüleri Derneği (MAGDER) Başkanlığı yaparak, çeşitli sivil toplum örgütlerinin yaptığı toplantılara katılarak olası İstanbul depremine karşı bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyordu.

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AFAD'DAN OĞUZ GÜNDOĞDU MESAJI

AFAD'ın sosyal medya hesabından "İstanbul Üniversitesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü emekli öğretim üyesi deprem uzmanı, Dr. Oğuz GÜNDOĞDU aramızdan ayrılmıştır. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve bilim camiasına sabır ve başsağlığı dileriz" mesajı paylaşıldı.