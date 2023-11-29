Deprem tatbikatı... Trakya İstanbul’a yardıma hazırlanıyor

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Tatbikatın ana alanı Lüleburgaz Devlet Hastanesi oldu. Senaryo gereği İstanbul’dan nakledilen hastalar, ilçe hastanelerinde bulunan bazı vakalar ve çevredeki yaralılar, devlet hastanesine kendi imkânları veya 112 ekipleri ile geldi. Eski Kepirtepe Lisesi de enkaz alanı olarak belirlendi. AFAD ekiplerinin enkazdan çıkardığı yaralıya UMKE ekipleri müdahale ettiler ve ardından 112 ekipleri enkazdan kurtarılan yaralıyı alarak Lüleburgaz Devlet Hastanesi’ne götürdüler.

Yine senaryo gereği ilçedeki özel bir hastane riskli bina olarak kabul edildi, hastalar devlet hastanesine sevk edildi. Lüleburgaz Devlet Hastanesi’nde senaryo gereği mor kod verilerek kurum alarm durumuna getirildi. Acil önüne kurulan triaj alanında ilk tanısı konulan yaralılar durumlarına göre hastane içerisindeki farklı alanlara yönlendirildi.