Deprem sonrası istihdam çalışmaları başladı

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2000 yılından bu yana iş arayanlar ile işverenleri bir araya getiren Yenibiriş.com, deprem sonrası yaşanan bu zor dönemde iyileşme süreci için çalışmalarını başlattı.

Yenibiriş, deprem felaketinin yaşandığı bölgede; İş Makinesi – Vinç Operatörü, İnşaat Teknikeri, Kaynak Ustası, Beton Kesim Ustası ve Elektrik Teknisyeni olarak kurtarma ve enkaz kaldırma sürecinde çalışabilecek; Aşçı, Mutfak Çalışanı, Hemşire, Hastabakıcı, Psikolog, Pedagog, Yaşlı Bakım Uzmanı olarak kurtulan vatandaşlara destek olabilecek ve yurt dışından gelen ekiplere tercümanlık yapabilecek gönüllülere ulaşabilmek için “Afet Gönüllüleri” ilanını yayına aldı.

KIZILAY KOORDİNASYONUNDA GÖNÜLLÜ YÖNLENDİRMELERİ BAŞLADI

“Afet Gönüllüleri” ilanına gelen başvurular, gidebilecekleri iller, çalışma alanı ve kalabilecekleri süreye göre sınıflandırarak yetkili birimlerle paylaşıldı ve paylaşılmaya devam edecek.

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Afet Gönüllüsü olarak yardım çalışmalarına katılmak için "www.yenibiris.com/is-ilani/afet-gonulluleri/1077332" adresinden başvuru yapılması yetiyor.

DEPREM BÖLGESİNDE İŞVEREN VE İŞ ARAYANLARINA UZUN SÜRELİ DESTEK

Konuya ilişkin Yenibiriş'ten yapılan açıklamada, Geçen hafta içerisinde öncellikle bölgede çalıştığımız işverenlerimiz ile kontağa geçmeye ve durumlarını öğrenmeye, elimizden geldiğince destek vermeye çalıştık. Uzun vadede yeniden faaliyete geçebilmeleri için Yenibiriş ekibi olarak bölge dışındaki kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde destek vermeye devam edeceğiz. Bölgede veya bölge dışında iş arayacak depremzede vatandaşlarımız için bölgede, bölge civar illerinde veya yerleştikleri illerde öncelikli istihdam ihtiyacı alarmı oluşturduk. Depremzede vatandaşlarımızın özgeçmişleri ile ekiplerinde bu vatandaşlarımıza yer açan işverenlerimizi bir araya getireceğimiz projemiz için işverenlerin ilanlarını bekliyoruz. İnanıyoruz ki; birlikte olmanın gücüyle bu zor günleri atlatacağız. Tüm ülkemizin tekrar başı sağ olsun, yaralılarımıza ise acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.