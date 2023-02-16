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Deprem sonrası hastane bahçesinde yarıklar oluştu

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#Deprem#Gaziantep#Kahramanmaraş
Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2023 16:59

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem sonrası Gaziantep’in İslahiye ilçesinde kırıklar ve yarıklar oluştu. Metrelerce uzayan fay hattı kırıkları, İslahiye Devlet Hastanesi'nin bahçesi ve çevresinde de görüldü.

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Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki 2 deprem, 11 ilde yıkıma ve hasara yol açtı. Binlerce kişinin yaşamını yitirdiği deprem felaketinden en çok etkilenen noktalardan Gaziantep’in İslahiye ilçe merkezindeki arazilerde kırıklar ve yarıklar oluştu.

Deprem sonrası hastane bahçesinde yarıklar oluştu

Depremde, İslahiye Devlet Hastanesi'nin bahçesinde de çökmeler oldu. Hastane bahçesindeki zeminin çöktüğü alanda depremzedelerin çadırlarının kurulu olduğu görülürken, kırıklar nedeniyle 4 ambulansın da hareket edemediği görüldü.

Deprem sonrası hastane bahçesinde yarıklar oluştu

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Metrelerce uzayan alandaki kırık ve yarıkların yer yer 1 metreyi bulan çöküntüler oluşturduğu dikkat çekerken, güzergah üzerindeki bazı ağaçların da yerinden söküldüğü gözlemlendi.

Deprem sonrası hastane bahçesinde yarıklar oluştu

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#Deprem#Gaziantep#Kahramanmaraş

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