Deprem sonrası 74 vatandaşın kimlik tespit çalışmaları devam ediyor

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin sonuçlarının tüm yönleriyle araştırılması, depreme dirençli yapı stokunun oluşturulması ve kentsel dönüşüm uygulamalarının etkinliğinin artırılması için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu başkanlığında toplandı. Komisyonda; Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı Lojistik Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile Milli Savunma Bakanlığı Lojistik Genel Müdürlüğü yetkilileri sunumlarını gerçekleştirdiler.

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'BÖLGEDE 77 BİN 375 POLİS GÖREV YAPMAKTA'

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanı Vedat Mercan, komisyonda sunum gerçekleştirdi. Mercan sunumunda, şu anda bölgede toplamda 77 bin 375 emniyet personelinin görev yapmakta olduğunu aktardı. Mercan ayrıca, Kahramanmaraş merkezli depremlerde toplamda 216 personelin hayatını kaybettiğini bildirdi.

'KİMLİKLENDİREMEDİĞİMİZ 1297 CİVARI VATANDAŞIMIZ VAR'

Komisyon Başkanı Eroğlu'nun, depremde ölen vatandaşlardan kimliği tespit edilemeyenlerin sayısına ilişkin sorduğu soruya Mercan, "Şu anda bizim DNA örneği aldığımız, mümkünse, imkanı varsa parmak izi örneği aldığımız ve yerlerini bildiğimiz; şu an mezarlarını bildiğimiz ancak kimliklendiremediğimiz 1297 civarı vatandaşımız var. Bunların kimliklendirme çalışmaları halen devam etmekte. Bölgede hem jandarma hem polis bölgesi olarak 305 şahsın kayıp olduğuyla ilgili ihbar tarafımıza yapılmış ve değerlendirme yapılmaktadır" cevabını verdi.

Deprem bölgesinde kimliği belirlenemeyen çocuklarla alakalı da son verileri paylaşan Mercan, "Halen, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kurumlarında bakım ve gözetim altında 39 çocuk, Sağlık Bakanlığı kurumlarında da tedavisi devam eden 33 çocuk ve 2 yetişkin olmak üzere toplamda 74 vatandaşımızın kimlik tespit çalışmaları devam etmektedir. Bu 72 çocuktan 56'sı 0- 1 yaş arasıdır. Diğer geri kalan 2 yetişkinin 1'i İstanbul'da, 1'i Ankara'da. 1'i kendisini ifade edemeyecek kadar yaşlı durumda, diğeri de yoğun bakımda halen bilinci kapalı va ziyette tedavi görmektir, bunun için kimlikleri tespit edilememiştir" bilgisini paylaştı.

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'316 ŞAHIS TUTUKLANDI'

Deprem sonrasında yıkılan binaların inşaatında ihmali ve kusuru nedeniyle sorumlu bulunan müteahhit, yapı denetim yetkilisi, mimar, mühendis ve benzeri şahıslara yönelik yürütülen soruşturmalar hakkında da bilgi veren Mercan, "Bu konuda 1121 şahıs hakkında işlem yapılmış, 316 şahıs tutuklanmış, 380 şahıs adli kontrol kararıyla serbest bırakılmış ve tahkikatları devam etmektedir. Siber suçlarla ilgili olarak da provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 1194 hesap yöneticisi tespit edilmiş, 185 şahıs gözaltına alınmış, 74 şahıs adli kontrol şartıyla serbest kalmış, 48 şahıs tutuklanmıştır. 157 hesap yöneticisinin yurt dışında olduğu, 203 hesap yöneticisinin ise deprem bölgesinde ikamet ettiği tespit edilmiştir" dedi.

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Komisyonda, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı da depremlerden etkilenen illerde bulunan 28 müzenin bazılarında fiziki hasarlar olmakla birlikte hiçbir müzenin tamamen yıkılmadığını bildirdi. Depremden sonra yapılan hasar tespiti çalışmalarında deprem bölgesinde yer alan 28 müzedeki toplam 385 bin eserden 90 adedinin hasar gördüğünü belirlediklerini aktaran Yazgı, "Depremden etkilenen illerimizde müze koleksiyonlarının çalınma, kaybolma ve yağmalanmaya uğramaması ve güvenlik önlemlerinin devam etmesi için kapalı devre kamera, alarm sistemlerinin aralıksız bir şekilde hizmet vermesi sağlanmış ve müze ve çevremizdeki tüm güvenlik alanları izleme altına alınmıştır. Tescilli kültür varlıklarımızdaki hasar tespiti çalışmalarına da başladık. Bu deprem bölgesinde bizim toplam 8 bin 472 adet tescilli taşınmaz kültür varlığımız bulunmakta. Bunların 7 bin 658 adedi yapı statüsünde olup 4 bin 892 adedi sivil mimarlık örneği, 678 adedi ise vakıf kültür varlığı niteliğindedir" ifadelerini kullandı.

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'265 ESER ENKAZDAN ÇIKARILDI'

Hatay merkezli Afet Kazı Başkanlığı kurulduğunu ve 37 kişilik teknik ekiple Deprem bölgesinde çalışmalar yürütüldüğünü bildiren Yazgı, "Çalışma kapsamında Hatay'da 180, diğer illerde ise 15 yapı tespit edilmiştir. İlk etapta 63 tescilli eserde kazı çalışmaları tamamlanmıştır. Bu noktalarda kitabe, bezemeli taş, ikona, mihrap, minber parçaları, ahşap kapı kanatları, süslemeli mozaik ve seramik parçaları olmak üzere şu ana kadar 265 eser enkazdan çıkarılarak envanter kaydı alınıp muhafaza altına alınmıştır. Her geçen gün de bu sayıyı artırıyoruz" diye konuştu.

MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı'nın Hatay'daki Hristiyanlara ve Musevilere ait mabetlerin de yıkıldığını hatırlatarak buradaki tarihi eserlerin yerinde olup olmadığı hakkında soru sordu. Soru üzerine Yazgı, "Evet, şimdi tek tek de baktıracağım. Cemaatlerin bir kısmı bize kendileri ifade ettiler, Vakıflar Genel Müdürlüğümüze başvurup, 'Bunlar bizde' dediler" ifadelerini kullandı.