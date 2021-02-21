Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? İşte 21 Şubat tarihli son depremler
Türkiye'nin farklı noktalarından deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Başta merkez üssü olmak üzere çevre illerde de hissedilen depremler ardından vatandaşlar, şiddet bilgisini araştırıyor. Peki, bugün nerelerde, kaç şiddetinde deprem oldu? İşte 21 Şubat tarihli son depremler
Son günlerde başta Ege Denizi olmak üzere Türkiye'nin farklı şehirlerinde artçı depremler meydana geliyor. Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye'de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi anlık olarak güncelleniyor.
Akdeniz, Antalya, Muğla, Hatay, Bolu ve Bursa'da şiddetleri 1.2 ila 3.0 arasında değişen artçılar meydana geldi.
............TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2021.02.21 10:39:34 36.3225 28.9510 26.8 -.- 2.0 -.- OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2021.02.21 10:33:41 36.4370 30.0173 3.9 -.- 1.4 -.- YESILKOY-FINIKE (ANTALYA) İlksel
2021.02.21 09:59:20 39.0322 40.4225 9.7 -.- 1.9 -.- SUDUGUNU-(BINGOL) İlksel
2021.02.21 09:59:10 40.2515 35.2685 6.5 -.- 2.3 -.- ORTAKOY (CORUM) İlksel
2021.02.21 09:54:53 38.6177 31.0265 5.0 -.- 1.1 -.- CAY (AFYONKARAHISAR) İlksel
2021.02.21 09:25:50 36.7153 28.1212 81.7 -.- 1.3 -.- SELIMIYE-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2021.02.21 09:09:17 36.2120 35.9348 23.0 -.- 1.6 -.- CAMLIYAYLA-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2021.02.21 09:03:36 38.9968 26.0687 10.7 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.02.21 08:59:13 38.3260 38.8928 1.5 -.- 1.9 -.- UZUNHUSEYIN-KALE (MALATYA) İlksel
2021.02.21 07:56:00 40.8808 31.6395 5.6 -.- 1.9 -.- YESILCELE-(BOLU) İlksel
2021.02.21 07:50:48 37.8715 27.0403 5.4 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.02.21 07:05:47 37.8847 26.7972 9.9 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.02.21 07:05:22 37.9107 26.9877 9.9 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.02.21 05:52:46 37.6900 29.1447 3.7 -.- 1.1 -.- KARATAS-(DENIZLI) İlksel
2021.02.21 05:49:12 40.8980 31.8493 5.6 -.- 1.9 -.- HAYRANLAR-MENGEN (BOLU) İlksel
2021.02.21 05:44:42 39.0105 26.1282 7.4 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.02.21 05:28:15 35.5612 26.0503 13.0 -.- 1.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.02.21 04:35:38 36.2002 27.4883 5.7 -.- 1.7 -.- DATCA ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2021.02.21 03:52:58 38.9467 25.9457 2.3 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.02.21 03:36:59 38.9512 25.8488 5.6 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.02.21 03:26:58 37.1665 30.6160 21.2 -.- 1.0 -.- ILICAKOY-DOSEMEALTI (ANTALYA) İlksel
2021.02.21 03:14:41 37.8123 26.9400 9.2 -.- 1.9 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.02.21 03:00:39 37.8603 29.4748 8.7 -.- 1.0 -.- ALIKURT-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2021.02.21 02:49:20 40.8577 31.5612 10.1 -.- 1.3 -.- KOZLU-(BOLU) İlksel
2021.02.21 02:35:03 36.0132 27.6135 8.1 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2021.02.21 02:08:21 35.7893 32.3130 11.5 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2021.02.21 01:43:51 37.8852 27.1512 9.5 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.02.21 01:36:04 40.2577 28.7210 9.0 -.- 1.5 -.- BADIRGA-NILUFER (BURSA) İlksel
2021.02.21 01:17:38 37.9110 27.1990 8.1 -.- 1.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.02.21 01:00:42 37.8972 26.4535 13.7 -.- 1.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.02.21 00:34:22 37.9335 27.0200 3.3 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.02.21 00:31:50 37.3587 35.2412 1.3 -.- 1.5 -.- MERKEZBOZTAHTA-KARAISALI (ADANA) İlksel