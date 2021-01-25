Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler açıklamaları

Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre saat 07:32'de ise Giresun açıklarında 2.9 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremi hisseden vatandaşlar şiddeti ile ilgili bilgilere yoğun ilgi gösterdiler. AFAD depremin büyüklüğünü 2.8, merkezini ise Giresun Tirebolu olarak açıkladı.

DEPREM Mİ OLDU?

25 Ocak'ta saat 07:36'da Muş Tanköy'de 2.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5.0 olarak açıklandı. Saat 07:32'de ise Giresun açıklarında 2.9 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremi hisseden vatandaşlar şiddeti ile ilgili bilgilere yoğun ilgi gösterdiler. AFAD depremin büyüklüğünü 2.8, merkezini ise Giresun Tirebolu olarak açıkladı.

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2021.01.25 07:36:36 38.8152 41.8455 5.0 -.- 2.3 -.- TANKOY-KORKUT (MUS) İlksel

2021.01.25 07:32:40 41.1237 38.7168 51.7 -.- 2.9 -.- GIRESUN ACIKLARI (KARADENIZ) İlksel

2021.01.25 06:39:59 36.4158 27.1465 8.5 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.01.25 06:36:35 39.0607 40.3107 7.6 -.- 1.9 -.- ARICILAR-(BINGOL) İlksel

SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ



2021.01.25 05:55:26 36.4500 28.7295 1.5 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel

2021.01.25 05:14:00 36.9003 28.7468 25.2 -.- 1.1 -.- KAVAKARASI-KOYCEGIZ (MUGLA) REVIZE01 (2021.01.25 05:13:59)

2021.01.25 04:53:16 38.5762 41.4252 8.4 -.- 1.5 -.- AGILLI-(MUS) İlksel

2021.01.25 04:33:18 38.8028 41.8822 1.6 -.- 1.3 -.- TANKOY-KORKUT (MUS) İlksel

2021.01.25 04:26:22 39.3463 25.4017 1.0 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.01.25 04:24:04 36.6428 37.3820 5.2 -.- 1.7 -.- CILDIROBA-ELBEYLI (KILIS) İlksel

2021.01.25 03:38:38 36.1377 29.0270 16.0 -.- 1.4 -.- AKDENIZ İlksel

2021.01.25 01:28:25 37.8205 26.8133 7.1 -.- 1.8 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel