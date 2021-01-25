Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler açıklamaları
Son depremler ile ilgili son dakika açıklamaları araştırılıyor. Sarsıntıların ardından vatandaşlar Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yapılan açıklamaları yakından takip ediyorlar. En son nerede deprem olduğu ile ilgili yapılan açıklamada, 07:36'da Muş Tanköy'de 2.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı. Öte yandan bir sarsıntı haberi de Giresun’dan geldi.
Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre saat 07:32'de ise Giresun açıklarında 2.9 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremi hisseden vatandaşlar şiddeti ile ilgili bilgilere yoğun ilgi gösterdiler. AFAD depremin büyüklüğünü 2.8, merkezini ise Giresun Tirebolu olarak açıkladı.
DEPREM Mİ OLDU?
25 Ocak'ta saat 07:36'da Muş Tanköy'de 2.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5.0 olarak açıklandı. Saat 07:32'de ise Giresun açıklarında 2.9 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremi hisseden vatandaşlar şiddeti ile ilgili bilgilere yoğun ilgi gösterdiler. AFAD depremin büyüklüğünü 2.8, merkezini ise Giresun Tirebolu olarak açıkladı.
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2021.01.25 07:36:36 38.8152 41.8455 5.0 -.- 2.3 -.- TANKOY-KORKUT (MUS) İlksel
2021.01.25 07:32:40 41.1237 38.7168 51.7 -.- 2.9 -.- GIRESUN ACIKLARI (KARADENIZ) İlksel
2021.01.25 06:39:59 36.4158 27.1465 8.5 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.01.25 06:36:35 39.0607 40.3107 7.6 -.- 1.9 -.- ARICILAR-(BINGOL) İlksel
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2021.01.25 05:55:26 36.4500 28.7295 1.5 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2021.01.25 05:14:00 36.9003 28.7468 25.2 -.- 1.1 -.- KAVAKARASI-KOYCEGIZ (MUGLA) REVIZE01 (2021.01.25 05:13:59)
2021.01.25 04:53:16 38.5762 41.4252 8.4 -.- 1.5 -.- AGILLI-(MUS) İlksel
2021.01.25 04:33:18 38.8028 41.8822 1.6 -.- 1.3 -.- TANKOY-KORKUT (MUS) İlksel
2021.01.25 04:26:22 39.3463 25.4017 1.0 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.01.25 04:24:04 36.6428 37.3820 5.2 -.- 1.7 -.- CILDIROBA-ELBEYLI (KILIS) İlksel
2021.01.25 03:38:38 36.1377 29.0270 16.0 -.- 1.4 -.- AKDENIZ İlksel
2021.01.25 01:28:25 37.8205 26.8133 7.1 -.- 1.8 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
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