Deprem mezarlığından kahreden görüntüler! Mezar başlarına bırakılanlar yürekleri dağladı

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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 2 deprem nedeniyle kentte 991 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 606 kişi yaralandı. Osmaniye Belediyesi Asri Mezarlığı'nda oluşturulan deprem mezarlığında defin işlemleri devam ediyor. Defnedilen depremzedelerin mezarlarına gelinlik, duvak, çocuk terliği, Türk bayrağı, okul çantası ve oyuncak bırakıldığı görüldü. Mezarlığı ziyarete gelenler, gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamadı. Hayatını kaybeden Abdullah Önal'ın mezarının başına yerleştirilen ahşaba, çocuğunun 'Süper kahramanım, babam' yazması dikkat çekti.

'ACI HİKAYELER VAR'

Hatay'da enkaz altında kalan yakınlarının cenazesine katılmak için mezarlığa geldiğini söyleyen Nuri Aytaş, "Arkadaşımın kuzeninin annesi, babası ve 3 çocuğu vefat etti. Dün enkazdan çıkardılar. Bugün de defnedeceğiz.

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Acı bir olay, tarifi yok. Mezarlığa baktığımız zaman bir sürü acı hikaye var. Tüm ülkemizin başı sağ olsun. Geldiğimde baktım, küçük bebekler, 5-6 yaşlarında çocuklar var, okul çantalarını koymuşlar. Yürek dayanmıyor. Söyleyecek fazla bir şey yok. Parçalanıyoruz. Nasıl toparlarız bilmiyoruz ama inşallah toparlamaya çalışacağız" diye konuştu.

'ÜLKEMİZE GEÇMİŞ OLSUN'

Depremde 16 yakınını ve yüzlerce arkadaşını kaybettiğini söyleyen Osman Demirkaynak ise şöyle konuştu:

"Çok üzücü ve çok büyük bir felaket yaşadık, tarifi yok. Bugün de arkadaşımın kabrini ziyarete geldim. 6 kişilik bir aileden 4 kişi vefat etti. Cenazeleri ellerimizle çıkardık. Onları ziyarete geldik. Bir aile gitti, tarifi yok.

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Çocukluk arkadaşım, komşum, birçok samimi olduğum insanı kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Kimi mezarlarda al bayrak var, kiminde gelinlik, kiminde ise oyuncak var.

Hikayesini bilmediğimiz bir sürü insan var. İnsanlar mezarların üstüne o esnada bulabildikleri şeyleri koymuşlar. Anlatılmaz bir duygu. Ülkemize geçmiş olsun. Kolay kolay geçecek bir acı değil."