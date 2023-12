Deprem kendini hatırlattı

Haberin Devamı

Marmara Denizi’nde, Gemlik Körfezi’nde dün saat 10.42’de Richter ölçeğine göre 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 8.98 kilometre derinliğinde olan deprem Bursa’nın yanı sıra çevre illerle İstanbul ve İzmir’den de hissedildi. Korkuya neden olan bu depremden 3 dakika sonra yine Gemlik Körfezi merkezli 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.





Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı’ndan (AFAD) yapılan açıklamada, depremlerden sonra olumsuz bir durumun tespit edilmediği bildirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olumsuz bir durumun bulunmadığını, 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından en büyüğü 4.5 olmak üzere farklı büyüklüklerde 13 artçı deprem ölçüldüğünü belirtti.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş da 12 kişinin yaşadıkları panik nedeniyle hastanelere başvurduklarını söyledi.

2 KİŞİ KAÇARKEN YARALANDI

5.1 büyüklüğündeki depremin ardından Bursa’da yaşanan panik güvenlik kameralarına yansıdı. Bir oto tamirhanesinde araç tamiri sırasında sarsıntıyı hissedenler panikle dışarı koşarken, bir diğer görüntüde de bir işyerinde bilgisayarda çalışan 2 kişinin de depremle birlikte kaçması kameraya yansıdı. Bir marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise sarsıntıyla birlikte raflarda yer alan ürünlerin yere düştüğü görüldü. Deprem nedeniyle panik yaparak kaçarken düşen 2 kişi ise hafif yaralandı.

BELEDİYE BİNASI HASAR GÖRDÜ

Bursa ve ilçelerindeki okullarda eğitim gören öğrenciler, tedbir amaçlı bahçeye çıkarılırken, panik yaşamamaları için öğretmenlerinin oyun oynattığı anlar kameraya yansıdı. Mudanya’da belediye binası hasar gördü. İlçedeki riskli binalar arasında bulunan belediye binasının kolonlarında çatlaklar oluştu. Belediye personeli tahliye edildi. Kapatılan belediye binasında teknik ekiplerin çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.





Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, ilçe genelindeki bazı binalarda çatlaklar oluştuğunu ve bazı bacaların devrildiğini, Trilye Mahallesi’nde 1999 yılındaki Marmara Depreminde hasar gören bazı binaların duvarlarının yıkıldığını söyledi. Yine Trilye Mahallesi’nde bazı tarihi binaların duvarlarında da çökmeler meydana geldi.

PANİK YAŞANDI

Deprem, İstanbul’da da hissedildi. Korkuya kapılan İstanbullular telaşla yakınlarını arayıp durumlarını öğrendi. Bazı ilçelerde deprem sonrası vatandaşların sokaklara çıktığı görüldü. İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul’da herhangi bir can ya da mal kaybı olmadığını duyurdu. Ekrem İmamoğlu da Gemlik depremiyle ilgili şunları söyledi: “Bu depremin yarattığı endişe veya korku İstanbulluları da etkiledi. Depremin temel meselemiz olduğunu ve her daim bu konuda topyekun çalışmamızın gerekli olduğunu her daim dile getirdik.”

UZMANLAR AÇIKLADI: DAHA BÜYÜĞÜNÜ TETİKLEMEZ

Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür’den de açıklama geldi. Görür, “Bu fay Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın güney kolunun bir parçası. Güney kol yavaş hareket eden ama stres biriktiren bir fay zonu. Biz şimdi depremi kuzey kolda bekliyoruz. Şu an bir sıkıntı görmüyorum ama Gemlik’te önlem alınarak bu yerleşim alanı deprem dirençli hale getirilmelidir. Bu kentimizin yeri çok tehlikelidir ve doğrudan Gemlik fayının üzerindedir” ifadelerine yer verdi.

BİLGİ KİRLİLİĞİ UYARISI

Deprem uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz, 5.1 büyüklüğündeki depremle ilgili şu ifadeleri kullandı: “Bölgede çok sayıda fay kolu var. Bu verilen yer doğruysa burada çok uzun zamandır büyük deprem yok. Sığ olması yüzeyde hissedilir olmasına yol açar.”

Prof. Dr. Şükrü Ersoy’un açıklamaları ise şöyle: “Gemlik’ten geçen, İznik Gölü’nün güneyinden geçen bir fay zonu daha var. Buradaki depremler de büyük depremler üretebilir. 5 büyüklüğündeki depremin daha büyük bir depremi tetiklemesi söz konusu değil. Sosyal medyada bilgi kirliliği yayılıyor.”

ANDROID TELEFONLAR DEPREMİ NASIL UYARDI

Depremden saniyeler önce birçok Android telefon kullanıcısına bildirim gitti. Telefonlarında “Yakındaki deprem: Hafif sarsıntı bekleniyor, ilk tahminlere göre 5.0 büyüklüğünde” bildirimlerini gören kullanıcılar, önce şaşırdı, sarsıntıyı hissetti ve sosyal medyada aldıkları bildirimleri paylaşmaya başladılar. Kullanıcıların bildirim aldığı sistemin tam adı “Android Deprem Uyarı Sistemi”, Google’ın ilk olarak ABD’de aktif ettiği bu teknoloji Türkiye’de Haziran 2021 itibarıyla faaliyete geçti.





Sistem şöyle çalışıyor: Öncelikle sistemin depremi önceden tahmin etmesi mümkün değil. Deprem olduğu anda devreye giriyor. Sarsıntının en çok hissedildiği bölgedeki akıllı telefonların verilerini toplayarak bir merkez üssü belirliyor ve etkilenen bölgeyi daire içerisine alarak o çapta yer alan kullanıcılara bildirim gönderiyor. Tüm bu işlemleri ışık hızında yaptığı için de kullanıcıların sarsıntıdan sadece birkaç saniye önce haberi oluyor. Google, depremin merkezini belirleyip ve sarsıntının şiddetini de bu verilerden tahmin edebiliyor. Sistem yalnızca 4.5 ve üzerinde şiddetteki depremler yaşandığında çalışıyor.

Benzer bir sistem, Apple’ın akıllı telefonu iPhone’larda da bulunuyor ancak Gemlik’teki depremden önce bu telefona sahip kullanıcılara bildirim gitmedi.