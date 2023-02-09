Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Deprem enkazında şehit Kürşat Sert'in babası hatıralarını almak için bekledi

Güncelleme Tarihi:

#KAHRAMANMARAŞ#Şehit#Deprem
Deprem enkazında şehit Kürşat Sertin babası hatıralarını almak için bekledi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2023 09:44

VAN'ın Çatak ilçesinde geçen yıl ekim ayında PKK’lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Kürşat Sert'in (30) babası Şahap Sert'in Kahramanmaraş’ın Elbistan’daki evi de depremde yıkıldı. Aile bireyleri sağ kurtulurken, Şahap Sert, oğlundan kalan hatıralara ulaşmak için enkaz başında bekledi.

Haberin Devamı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde oturan Şahap Sert'in Yunus Emre Mahallesi’ndeki evi, 6 Şubat günü saat 13.24'te meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremde yıkıldı. Aile bireyleri yara almazken, Şahap Sert’in Van'ın Çatak ilçesinde PKK’lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan oğlu Jandarma Uzman Çavuş Kürşat Sert’ten kalan hatıralar enkaz altında kaldı.

Deprem enkazında şehit Kürşat Sertin babası hatıralarını almak için bekledi

Şahap Sert, oğlunun hatıralarına ulaşmak için uzun süre enkaz başında bekledi. Enkazdan oğluna ait parka, tulum, sırt çantası ve çelik yeleği çıkarıldı. Sert, ekiplerin çalışmalarında çıkan oğluna ait eşyalarla elbiseleri teslim alıp otomobiline koydu.

Haberin Devamı

Deprem enkazında şehit Kürşat Sertin babası hatıralarını almak için bekledi

Şehit oğlu için yıkılan evinde özel bir oda oluşturduğunu söyleyen Şahap Sert, "Devletimizden, milletimizden Allah razı olsun.

Deprem enkazında şehit Kürşat Sertin babası hatıralarını almak için bekledi

Ben bir şehit babasıyım. Oğlum Van'da şehit düştü. Evde oğlumdan kalan hatıralarını bekliyorum. Binamız ikinci büyük depremde yıkıldı. Biz dışarıdaydık. Devletimiz ve komşularımız yanımızda. Bunlar bir kaderdir. Kadere inanmak gerek. Vatanımızın ve milletimizin kaderinde bu var. Oğlumun silahı ve kanlı gömleğini aldık. İnşallah diğer eşyalarının da çıkarılmasını bekliyoruz" dedi.

Deprem enkazında şehit Kürşat Sertin babası hatıralarını almak için bekledi

Haberle ilgili daha fazlası:
#KAHRAMANMARAŞ#Şehit#Deprem

BAKMADAN GEÇME!

7 yaşındaki kız çocuğu enkaz altındaki kardeşini böyle korudu Bizi çıkarın istediğiniz her şeyi yaparım

7 yaşındaki kız çocuğu enkaz altındaki kardeşini böyle korudu! 'Bizi çıkarın istediğiniz her şeyi yaparım'

#Suriye
Son dakika: Türkiyeyi sarsan afette dördüncü gün... Deprem felaketinde can kaybı 12 bin 873... Dakika dakika bölgelerimizden anlık bilgiler

Son dakika: Türkiye'yi sarsan afette dördüncü gün... Deprem felaketinde can kaybı 12 bin 873... Dakika dakika bölgelerimizden anlık bilgiler

#Deprem
Türkiye depremi dünyada manşet... BBC 1000 kilometrelik umut yolculuğunu yazdı

Türkiye depremi dünyada manşet... BBC 1000 kilometrelik 'umut yolculuğunu' yazdı

#Deprem