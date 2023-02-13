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Deprem bölgesinden Mersin'e 14 bin 735 yaralı geldi

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#Deprem#Kahramanmaraş#Mersin
Deprem bölgesinden Mersine 14 bin 735 yaralı geldi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2023 11:36

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralananlardan 14 bin 735 kişinin hava, kara ve deniz yoluyla Mersin'e getirilerek tedavi altına alındığı, tedavileri tamamlananların da taburcu edildiği bildirildi.

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Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde binlerce ölüm, 10 binlerce yaralanmaya neden olan depremlerde arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken, yaralıların sevk edilme işlemleri de sürüyor. Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay başta olmak üzere depremde enkazdan çıkarılan yaralıların büyük bir kısmı Mersin'e sevk edildi. İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde hem karadan hem deniz yoluyla getirilen yaralıların ekseriyeti şehir hastanesi başta olmak üzere kentteki bir çok hastanede tedavi altına alındı. Şuana kadar 14 bin 735 yaralının geldiği, durumu hafif olanların tedavilerinin yapılıp taburcu edildiği bildirildi.

TCG İskenderun gemisinin Mersin Limanı'na gelerek demirlediği Akdeniz Bölge Komutanlığı rıhtımında yaralıların çok sayıda ambulansla hastaneye sevki de dron ile görüntülendi.

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#Deprem#Kahramanmaraş#Mersin

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