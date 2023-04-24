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Deprem bölgesinde telafi eğitimi... Bakan Özer tarihleri açıkladı

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#Bakan Özer#Eğitim#Telafi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2023 10:40

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı canlı yayında soruları yanıtladı. Bakan Özer, deprem bölgesine ilişkin yaptığı açıklamada "Bugün itibariyle tüm ilçelerde eğitim başladı. 10 ildeki öğrencilerimizin öğrenme kayıplarını telafi etmek için 1 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında telafi programı yapacağız" dedi.

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Bakan Özer, NTV canlı yayınında soruları yanıtladı.

İşte Bakan Özer'in açıklamalarından öne çıkanlar...

Bugün itibariyle tüm ilçelerde eğitim başladı. 10 ildeki öğrencilerimizin öğrenme kayıplarını telafi etmek için 1 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında telafi programı yapacağız.

(Depremzede öğrencilerin durumu) 2. dönem notları düşükse, 1. dönem notları geçerli olacak.

67 bin 25 öğrenci, farklı illerde sınava girme tercihinde bulundular.

45 bin öğretmen atamasına çıktık. Son 20 yılın tek seferdeki en yüksek ataması. Yüzde 50'sinin üzerinde öğretmeni 11 ildeki restorasyonu yapmak için atayacağız. Sözleşmeli öğretmen olarak başlıyorlar, 3 yıl boyunca orada görev yapacaklar. Kaynaklarımızın tamamı eğitim kurumların normalleşmesi için kullanıyoruz.

Öğretmen alımında kullanılan tek yöntem KPSS ile öğretmen alımı. Herkes KPSS'ye girecek ve atamaya başvuracaklar.

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#Bakan Özer#Eğitim#Telafi

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