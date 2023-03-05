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Deprem bölgesinde görevliyken şehit olan polis, son yolculuğuna uğurlandı

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#Rize#Deprem#Hatay
Deprem bölgesinde görevliyken şehit olan polis, son yolculuğuna uğurlandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2023 17:38

HATAY'ın Antakya ilçesinde, çınar ağacının üzerine düşüp yıktığı duvarın altında kalarak şehit olan polis memuru Muhammet Tarakçı (29), memleketi Rize’de dualarla toprağa verildi.

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Olay, dün akşam saatlerinde Antakya’da valilik konutu civarında meydana geldi. İddiaya göre, bölgede bulunan bir çınar ağacı, devrilip duvarın üzerine, duvar da orada bulunan polis Muhammet Tarakçı ve bir bekçinin üzerine devrildi. Duvarın altında kalarak ağır yaralanan bekçi ve polis, ambulansla havalimanına, oradan da hava yolu ile Adana’da hastaneye kaldırıldı. Polis memuru Muhammet Tarakçı, kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Yaralı bekçinin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

TÖRENLE RİZE’DEN UĞURLANDI

Ankara'da Hukuk Müşavirliğinde görev yaparken Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından Hatay İl Emniyet Müdürlüğü’ne görevlendirilen Muhammet Tarakçı için memleketi RİZE’de tören düzenlendi. Rize Merkez Sahil Camii'nde baba Kadir Tarakçı ve ailesi Türk bayrağına sarılı tabut başında taziyeleri kabul etti. Törene Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Rize Valisi Kemal Çeber, Belediye Başkanı Rahmi Metin, Rize Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, il protokolü ile çok sayıda kişi katıldı.

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'OĞLUM MESLEĞİNE DOYAMADI'

Cenaze töreninde taziyelerin ilettiği şehit annesi İlknur Tarakçı, "Veren Allah, alan Allah, mesleğine doymadın oğul" diyerek acısını dile getirdi. Bekar olan şehit polis Tarakçı, ikindi vakti kılınan namaz sonrası dualarla İslampaşa Mahallesi'ndeki şehitlikte toprağa verildi. (DHA)

 

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#Rize#Deprem#Hatay

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