Deprem bölgesinde görev yapan profesörden 'bulaşıcı hastalık' uyarısı

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Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler ile sonrasında merkez üssü Hatay'ın Samandağ ilçesi olan 6.4'lük depremde binlerce kişi, hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de enkazdan kurtarılarak hastanelere kaldırıldı. Kendisi de Hatay Antakyalı olan, birçok yakını depremden olumsuz etkilenen, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Üyesi Prof. Dr. Eylem Ulaş Saz da birçok meslektaşıyla gönüllü olarak bölgeye gidip, depremzedelerin tedavisini yaptı. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde 6 gün görev yapan Prof. Dr. Saz, yerini yine Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden başka gönüllü meslektaşına bırakıp, İzmir'e döndü.

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'15'İ ENKAZ ALTINDAN KURTARILAN 2 BİNE YAKIN ÇOCUĞU TEDAVİ ETTİK'

Bölgedeki durumu anlatan Prof. Dr. Eylem Ulaş Saz, "Annem, babam ve kardeşlerim orada. 3 aile olarak birinci derece yakınlarımın evleri ağır hasar gördü. Yakınlarıma ilk gün ilk saatte ulaştım, konuştum. Sonraki günlerde iletişim hatlarındaki sorunlar nedeniyle görüşemedik. Ege Üniversitesi'ndeki doktorlar olarak hemen 6 ekip kurduk. Bu ekipler tüm deprem bölgelerindeki illerde görev alacaktı. Ancak sıramız gelmedi, bölgeye yönlendirilmedik. Bunun üzerine yıllık izin alıp, bölgeye gittik. AFAD gönüllüsü olarak kaydımızı yaptık. Mustafa Kemal Üniversitesi'nde çocuk acil servisini yönettik. Ek olarak da 16 yataklı genel pediatri servisi kurup, depremzede hasta çocuklara ve enkazdan çıkarılan çocuklara sağlık hizmeti sunduk. 16 kişilik hekim ve 16 kişilik hemşire ekibi ile 6 gün boyunca orada görev yaptık. 15'i enkaz altından kurtarılan 2 bine yakın çocuğu tedavi ettik" dedi.

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'SIVI KAYBINDAN VE ŞOKTAN ÖLÜMLER OLABİLİR'

deprem bölgesindeki çocukların rahatsızlıklarına da değinen Prof. Dr. Saz, "En çok bağırsak ve solunum yolu enfeksiyonları görülüyordu. Sonrasında zatürre dediğimiz akciğer enfeksiyonları, üst solunum yolu enfeksiyonları da gözlemledik. Hijyen bozukluğu ve su kıtlığı nedeniyle yaşanan sorunlar vardı. Eğer ki hijyen kuralları, su, temizlik, tuvalet gibi sanitasyonla ilgili koruyucu önlemler alınmazsa hiç görmediğimiz bağırsak enfeksiyonlarından koleraya ve diğer bulaşıcı hastalıklara kadar geniş perspektifte hastalıklar görebiliriz hatta sıvı kaybından ve şoktan ölümler olabilir. Bunun yanında çocuklarda çok daha fazla solunum yolu hastalıkları veya solunum durması sorunları gözlemlenebilir" diye konuştu.

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'GÖNÜLLÜ ÇOCUK DOKTORLARINA İHTİYAÇ VAR'

Afet bölgesinden diğer kentlerdeki hastanelere sevklerin başarıyla gerçekleştiğini anlatan Prof. Dr. Saz, "Afet alanından çıkarılıp, Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin Çocuk Acil Servisi'ne getirilen depremzedelerden ileri düzey gereksinimi olanlar için sevk ve koordinasyon sistemi mükemmel gitti. Sürekli havalanan Sikorsky helikopterler, bakanlığın helikopterleri, uçak ambulans sistemleri yüzlerce kara ambulansı vardı" dedi.

Prof. Dr. Saz, tedavi gören depremzedeler için bölgede gönüllü çocuk doktorlarına ihtiyaç olduğunu da kaydetti.