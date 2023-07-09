Deprem bölgesinde eğitime destek

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Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonu ile hayata geçirilen “Deprem Geleceğimizi Yıkmasın” burs fonuyla 200 öğrenciye 8 yıl boyunca akademik, psikolojik, ayni ve sosyal destek ile maddi destek sağlayacak. Proje, deprem bölgelerinde ebeveynlerini kaybetmiş okul öncesi, ilköğretim ve ortaokul düzeyindeki çocukların eğitimlerini desteklemek amacıyla hayata geçirildi. İşbirliği ile ilgili Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, “Depremde ebeveynlerini kaybetmiş çocuklarımızın boşta kalan ellerini tutmak borcumuz. Bizler işi gençlik ve onların nitelikli eğitimi olan bir sivil toplum kuruluşu olarak eğitim yaşamları boyunca evlatlarımızın yanında olmayı bir sorumluluk ve görev biliyoruz” dedi.