Deprem bölgesinde binlerce araç hurdaya döndü!

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Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerde çok sayıda araç, yıkılan binaların enkazı altında kaldı.

Cadde ve sokak aralarında hurdaya dönen araçlar, vinçlerle kamyonlara yüklenerek Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Metesa mevkisinde bulunan belediyeye ait asfalt işleme tesisine getirilerek boş alanda toplanıyor.

Alana şu ana kadar yaklaşık 2 bin araç getirildiği, enkaz kaldırma çalışmalarıyla bu sayının daha da artacağı belirtildi.

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Depremzedeler, Trafik Tescil Müdürlüğü'nden belge alarak hasar gören araçlarını veya içindeki özel eşyalarını teslim alabiliyor.

DEMİR YOLLARI ONARILIYOR

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden geçen toplam 1275 kilometrelik demir yolu hattında hasar meydana geldi. Ekiplerin çalışmasıyla 1060 kilometrelik hat, onarılarak yeniden ulaşıma açıldı. Kalan bölümde ise çalışmalar sürdürülüyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ve TCDD Taşımacılık A.Ş.'nin AFAD ile koordineli olarak deprem bölgesinde yaptığı çalışmalar sonucu toplam 1275 kilometrelik demir yolu hattında depremin etkisiyle hasar oluştuğu belirlendi. Yapım ekiplerinin çalışmasıyla 1060 kilometrelik hat, bakım ve onarımı yapılarak yeniden ulaşıma açıldı. İslahiye-Fevzipaşa, Fevzipaşa-Nurdağı, Köprüağzı-Kahramanmaraş, Pazarcık-Malatya hatlarını kapsayan 215 kilometrelik demir yolunda ise çalışmalar sürdürülüyor.

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Depremler nedeniyle gar ile istasyonlarda bekleyen ve seyir halinde olan 16 yük vagonu ve 4 vagondan oluşan 1 dizel seti de yoldan çıkarak, orta ve ağır şekilde hasar aldı. Ayrıca 307 yük vagonu, 9 lokomotif, kapanan hat kesiminde mahsur kaldı. Vagonların büyük bölümü kaldırıldı, kalan lokomotif ve vagonları kurtarma çalışmalarına da devam ediliyor.

Öte yandan afet bölgesine konvansiyonel hatlar ve yüksek hızlı trenler (YHT) ile 186 sefer düzenlendi ve 34 bin 889 afetzedenin tahliyesi sağlandı. Bu trenlerle 458 gönüllü doktor ve 2 bin 700 askeri personel, deprem bölgesine sevk edildi. Ayrıca depremden sonra çeşitli gar ve istasyonlardaki 100'e yakın vagonda yaklaşık 6 bin afetzede misafir edildi.

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Afet bölgesine gönderilen 30 yük treni ile 628 yaşam konteyneri, 52 seyyar tuvalet, jeneratör, 69 vagon gıda, su, giyim, ısıtıcı, hijyen ve insani yardım malzemesi nakledildi. Bunların dışında İzmir ve İstanbul başta olmak üzere deprem bölgesine gidecek yaşam konteyneri yüklemeleri sürüyor.