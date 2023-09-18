Deprem baş döndürdü

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Bilgiyi veren Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği'nden Doç. Dr. Talih Özdaş, “Artçı sarsıntıların sıklığı ve hissedilmesine bağlı olarak vertigo ve dizziness şikâyetlerinde 1-2 yıl deprem etkisinin sürmesi bekleniyor" dedi.

YÜZDE 50 ARTTI

Bazen birkaç saat bazen de aylar süren vertigo ataklarının ve 'dizziness' semptomuyla gelen vakaların depremin yaşandığı şubat ayından bugüne yüzde 50 oranında arttığını bildiren Doç. Dr. Özdaş, şöyle konuştu:

"Dizziness genellikle psikolojik nedenlere bağlı, stres altında olduğumuzda, tansiyon ya da şekerimiz düştüğünde, susuz kaldığımızda görülüyor. Depremden sonra da artış gösterdi. Çünkü dizziness ve vertigoyu zaten anksiyete tetiklemektedir. Artçılar devam ettikçe insanlarımız strese girdi. Vertigo ataklarıyla da dizziness durumuyla da hastalarımız yüzde 50 oranında artışla kliniğimize başvurmaya başladı.

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2 YIL SÜRECEK

Literatürde artçı sarsıntıların sıklığı ve hissedilmesine bağlı olarak 1- 2 yıla kadar deprem etkisinin süreceği belirtiliyor. Yani 2 yıl boyunca bu vertigo ve dizziness şikâyetlerinin sürmesini bekliyoruz."