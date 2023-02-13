Deprem anında kuvözleri tutmuştu... Gazel hemşire: Bebekler yardım isteyemez

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Gaziantep'te, Büyükşehir Belediyesi İnayet Topçuoğlu Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde görevli hemşireler Devlet Nizam ile Gazel Çalışkan, deprem sırasında dışarı çıkmayıp, kuvözdeki bebekleri korumaya çalıştı. Bu anlar ise hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı. Deprem sırasında ünitede 7 bebek olduğunu belirten Çalışkan, diğer arkadaş ile birlikte nöbette olduğunu söyledi.

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