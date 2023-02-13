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Deprem anında kuvözleri tutmuştu... Gazel hemşire: Bebekler yardım isteyemez

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#Deprem#Küvöz#Gazel Çalışkan
Deprem anında kuvözleri tutmuştu... Gazel hemşire: Bebekler yardım isteyemez
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2023 14:15

Gaziantep'te deprem sırasında kuvözleri tutup, bebekleri korumayan çalışan hemşire Gazel Çalışkan (22), "Kendimiz ve ailemiz, aklımızın ucundan bile geçmedi. Tek korkumuz, bebeklerin başına bir şey gelmesiydi. Onlar çıkamazlar, yardım isteyemezler" dedi.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Gaziantep'te, Büyükşehir Belediyesi İnayet Topçuoğlu Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde görevli hemşireler Devlet Nizam ile Gazel Çalışkan, deprem sırasında dışarı çıkmayıp, kuvözdeki bebekleri korumaya çalıştı. Bu anlar ise hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı. Deprem sırasında ünitede 7 bebek olduğunu belirten Çalışkan, diğer arkadaş ile birlikte nöbette olduğunu söyledi.

Deprem anında kuvözleri tutmuştu... Gazel hemşire: Bebekler yardım isteyemez


İlk başta ne olduğunu fark etmediğini, sarsıntının artmasıyla deprem olduğunu anladığını belirten Gazel Çalışkan, "Arkadaşım izole odadaydı, seslendim. Sarsıntıdan dolayı içeri giremiyorduk. Girince ne yapacağımızı şaşırdık, içeride yenidoğan bebeklerimiz vardı. Sadece kuvözleri tutmaya çalıştık. Kuvözler devrilmesin ya da tavandan üzerlerine bir şey düşmesin, istedik. O ana dair çok şey hatırlamıyoruz. Görüntüleri izlediğimizde ne olduğunu fark ettik. O sırada 7 bebeğimiz buradaydı. Hiçbirinin oksijen ihtiyacı yoktu. Taburcusunu planladığımız bebeklerdi. O yüzden tahliye edip, buradan çıkarmamız bizim için kolay oldu. Hiçbir şey düşünmedik. Kendimiz ve ailemiz, aklımızın ucundan bile geçmedi. Tek korkumuz, bebeklerin başına bir şey gelmesiydi. Onlar çıkamazlar, yardım isteyemezler. O yüzden başka hiçbir şey düşünemedik" diye konuştu. 

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Deprem anında kuvözleri tutmuştu... Gazel hemşire: Bebekler yardım isteyemez

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#Deprem#Küvöz#Gazel Çalışkan

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