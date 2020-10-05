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Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)
Haber Giriş: 05.10.2020 - 17:31 | Son Güncelleme:

Denizli’deki uyuşturucu operasyonlarında 9 tutuklama

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Denizli’deki uyuşturucu operasyonlarında 9 tutuklama
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DENİZLİ’de, ’torbacı’ olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 21 şüpheliden 9’u, mahkemece tutukladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik son 1 hafta içinde çok sayıda operasyon düzenledi. Operasyonlarda, sokaklarda uyuşturucu sattıkları belirlenen 21 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve üzerlerinde yapılan aramalarda; 272 gram esrar, 67 gram metamfetamin, 12 gram eroin, 14 gram bonzai, 23 ecstasy hap, 2 hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9’u, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer 12 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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