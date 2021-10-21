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Denizli'deki olayda korkunç gerçek ortaya çıktı! 'Fark etmedim' demişti ama... Aracı boynuna göre ayarlamış

#Murat Avcı#Dilek Kuşcu#Denizli

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Dilek Kuşcu (34) sevgilisi Murat Avcı'nın (41) üzerinden ciple geçerek ölümüne neden olmuştu. Olayın güvenlik kamerası görüntülerinde Dilek Kuşcu’nun Avcı’nın ön yolcu koltuğundan inmek istediği sırada, aracı hızlandırdığı, sürüklenen Avcı'nın yerde kımıldar vaziyette yatarken boyun kısmına denk gelecek şekilde ayarlayıp aracıyla ikinci kez üzerinden geçtiği ortaya çıktı.

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Olay, 14 Ekim günü saat 04.00 sıralarında Zeytinköy Mahallesi, 4069 Sokak'ta meydana geldi. Tekstil fabrikası sahibi, evli ve 2 çocuk babası Murat Avcı, sevgilisi Dilek Kuşcu'nun, kullandığı 35 MRT 34 plakalı cipin altında kaldı. Murat Avcı’nın olay yerinde hayatını kaybetti. Gözaltına alınan, polislere, “Kavga ettik. Alkolün etkisiyle de Murat Avcı’yı fark etmedim" diyen Dilek Kuşçu, tutuklandı.

Aracıyla sevgilisinin üzerinden geçmişti Görüntüler ortaya çıktı

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GÜVENLİK KAMERALARI ORTAYA ÇIKARDI

Olayın ardından Denizli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntüleri defalarca izleyen polis, görüntü dökümünü de tek tek yazarak soruşturma dosyasına koydu. DHA’nın ulaştığı güvenlik kamerası görüntü dökümüne göre, Murat Avcı’nın ön yolcu koltuğundan inmek istediği sırada, Dilek Kuşcu’nun aracı hızlandırdığı, bu nedenle de Avcı’nın kapı ve araç arasında sıkışarak sürüklendiği daha sonra da yere düştüğü görüldü. Bu sırada manevra yapan Kuşcu’nun, aracın ön tekerleğini Avcı’nın boyun kısmına denk getirip üzerinden geçtiği ve arka teker boyun kısmına geldiği sırada da durduğu tespit edildi.

Denizlide korkunç olay Aracıyla sevgilisinin üzerinden geçti

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#Murat Avcı#Dilek Kuşcu#Denizli

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