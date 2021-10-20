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Aracıyla sevgilisinin üzerinden geçmişti! Görüntüler ortaya çıktı

#Dilek Kuşcu#Murat Avcı#Denizli

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Dilek Kuşcu (34) arabasıyla sevgilisi Murat Avcı'nın (41) üzerinden geçerek ölümüne neden olmuştu. Olay anına ilişkin güvenlik kamerası kayıtlarına DHA ulaştı. Görüntüde Avcı'nın ciple sürüklenmesi, ardından da Kuşcu'nun ciple yerde yatan sevgilisinin üzerinden geçmesi yer alıyor.

Tekstilcinin, sevgilisinin kullandığı cipin altında kalarak ölümü kameradaTekstilcinin, sevgilisinin kullandığı cipin altında kalarak ölümü kamerada
Tekstilcinin, sevgilisinin kullandığı cipin altında kalarak ölümü kamerada

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Olay, 14 Ekim'de sabaha karşı saat 04.00 sıralarında Zeytinköy Mahallesi, 4069 Sokak'ta yaşandı. Evli, 2 çocuk babası tekstil fabrikası sahibi Murat Avcı, sevgilisi Dilek Kuşcu'nun, kullandığı 35 MRT 34 plakalı ciple, birlikte yaşadıkları apartmanın önüne geldi.

Denizlide korkunç olay Aracıyla sevgilisinin üzerinden geçti

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İddiaya göre, Avcı, cipten inmek istediği sırada Kuşcu, hareket etti. Avcı, yere düştü. Sokağın sonundan dönüp gelen Dilek Kuşcu,  yerdeki Avcı'nın üzerinden geçti. Kuşcu, cipin ön tekerleri Avcı'nın üzerinden geçtikten sonra durdu. Araçtan indiğinde sağ arka tekerin altında sevgilisi Avcı'yı fark eden Kuşcu, çığlık çığlığa çevredekilerden yardım istedi.

'ALKOLÜN ETKİSİYLE'  DEMİŞTİ

Olayla ilgili yapılan soruşturmada 2.06 promil alkollü olduğu belirlenen ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Dilek Kuşcu'nun Murat Avcı'nın üzerinden geçtiği anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. DHA’nın ulaştığı kamera görüntüsünde, Dilek Kuşcu'nun ciple hareket ettiği sırada inmeye çalışan Avcı'nın sürüklenip yere düştüğü, sokağın sonunda dönüp gelen Kuşcu'nun yerde yatan Avcı'nın üzerinden geçtiği ve cipin arka tekerinin ise Avcı'nın üzerinde kaldığı görülüyor. Dilek Kuşcu olay yerindeki ilk ifadesinde, kavga ettiklerini belirtip alkolün etkisiyle yerde yatan Murat Avcı'yı fark etmediğini, olayın kaza sonucu yaşandığını söyledi. Ancak çevredeki güvenlik kamera kaydını inceleyen polis ekipleri, Kuşcu'nun bilerek Avcı'nın üzerinden geçtiğini, Kuşcu'nun cipi park ettikten sonra inip tekerin altında Avcı'yı gördükten sonra tekrar cipe binerek telefonla konuştuğunu, polislerin gelmesiyle de cipten inip, ağlamaya başladığını tespit etti.

Aracıyla sevgilisinin üzerinden geçmişti Görüntüler ortaya çıktı



'ARAÇTAN İNDİĞİNİ SANIYORDUM'

Emniyetteki ifadesinde olayı tam olarak hatırlamadığını söyleyen Kuşcu, "4 yıldır Murat Avcı ile birlikteydik. Eğlenmek için bir restorana gittik. Burada alkol aldık. Beni sürekli kıskandığı için tartışıyorduk. Küçük bir tartışma yaşadık. Daha sonra aparta gittik. Ben araçtan indiğini sanıyordum. Aracın altına nasıl girdiğini bilmiyorum, hatırlamıyorum. Araçtan inmişti, altına nasıl girdiğini bilmiyorum" dedi.

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#Dilek Kuşcu#Murat Avcı#Denizli

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