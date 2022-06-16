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Denizli'deki kazada ölü sayısı 4’de yükseldi

#Denizli#Trafik#Kaza
Denizlideki kazada ölü sayısı 4’de yükseldi

Denizli’de karşı şeride geçen tır ile otomobilin çarpışması sonucu evli çiftin ve babalarının öldüğü kazada, hastanede tedavisi devam eden Muhammet Tuncer’de 4 gün sonra hayatını kaybetti. Ölü sayısının 4’de yükseldiği kazada 1 yaralının ise hastanede tedavisi devam ediyor.

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Denizli-Muğla Karayolu’nda 12 Haziran 2022 Pazar günü meydana gelen kazada, Baver F. (35) idaresindeki 35 ZK 786 plakalı tır, karşı şeride geçerek Muğla istikametine doğru giden Nurettin Tuncer (30) hakimiyetindeki 20 DD 232 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Nurettin Tuncer, yolcu konumundaki babası Mehmet Tuncer (53) ve hastaneye kaldırılan eşi Filiz Tuncer (29) hayatını kaybetti, sürücünün kardeşleri Muhammet Tuncer (28) ve İsmail Tuncer (26) ağır yaralı olarak hastanelere kaldırıldı.

Denizlideki kazada ölü sayısı 4’de yükseldi

3 kişinin hayatını kaybettiği feci kazadan 4 gün sonra acı haber geldi. Ağır yaralı olarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan Muhammed Tuncer, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kardeşi İsmail Tuncer’in ise hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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#Denizli#Trafik#Kaza

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