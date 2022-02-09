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Denizli'de yoÄŸun kar! Trafik durma noktasÄ±na geldi

#Kar#Denizli#Trafik

Denizli'de bu sabah baÅŸlayan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± yÃ¼ksek kesimlerde etkili oldu. Kenti Antalya ve MuÄŸla'ya baÄŸlayan kara yolunda zincirsiz ve kÄ±ÅŸ lastiÄŸi olmayan araÃ§lar, yolda kalÄ±nca trafik durma noktasÄ±na geldi.

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Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± Ã¶zellikle Denizli'yi Antalya ve MuÄŸla'ya baÄŸlayan kara yolunun Cankurtaran ile KazÄ±kbeli mevkilerinde etkili oldu. Yola kÄ±ÅŸ lastiÄŸi ve zincirsiz Ã§Ä±kan araÃ§lar, kar nedeniyle yolda kaldÄ±. BazÄ± araÃ§lar da kayarak kaza yaptÄ±.

Denizlide yoÄŸun kar Trafik durma noktasÄ±na geldi

Polis ekipleri kalan araÃ§larÄ± iterek yolu aÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Ekipler, ayrÄ±ca kara yolundan Ã§ekiciler ile kar lastiÄŸi olmayan araÃ§larÄ±n geÃ§iÅŸine izin vermiyor. Kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ± 20 santimetreyi aÅŸarken, kara yolunda kar kÃ¼reme ve tuzlama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rÃ¼yor.

Bu arada kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n akÅŸam saatlerine kadar etkili olacaÄŸÄ± belirtildi.

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Denizlide yoÄŸun kar Trafik durma noktasÄ±na geldi

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