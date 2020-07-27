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DHA
Haber Giriş: 27.07.2020 - 21:13,Son Güncelleme:

Denizli'de uyuşturucuya 5 tutuklama

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Denizli'de uyuşturucuya 5 tutuklama
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Denizli'de, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

 

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik dün operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, 6 kişi yakalanıp, gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 495 gram afyon sakızı,154 gram skunk, 14 gram metamfetamin, 11 gram eroin ve hassas terazi ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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