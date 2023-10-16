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Denizli'de korkunç olay! Anıl Alperen Yılmaz kayıp olarak aranıyordu, cesedi bulundu

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#Denizli#Polis#Cinayet
Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2023 09:11

Denizli’de altı gün önce ailesinin kayıp başvuruşu yaptığı on sekiz yaşındaki Anıl Alperen Yılmaz’ın, dere yatağında elleri, ayakları ve ağzı bağlı, göğsünden vurulmuş cesedi bulundu. İncelemenin ardından ceset, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

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Korucuk Mahallesi’nde dün saat 20.00 sıralarında Çürüksu Deresi’nde yarı çıplak halde erkek cesedini görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Cinayet Bürosu ekiplerinin yaptığı incelemede, elleri, ayakları ve ağzı bağlı olan cesedin, göğsünden silahla vurduğu tespit edildi. Yapılan araştırmada, cesedin, ilçenin Kınıklı Mahallesi’nde oturan Anıl Alperen Yılmaz’a ait olduğu ve ailesinin 10 Ekim’de kayıp başvurusunda bulunduğu saptandı.

Denizlide korkunç olay Anıl Alperen Yılmaz kayıp olarak aranıyordu, cesedi bulundu

Anıl Alperen Yılmaz’ın, öldürüldükten sonra dereye atıldığı ve akıntıyla birlikte sürüklendiği üzerinde duran polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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Denizlide korkunç olay Anıl Alperen Yılmaz kayıp olarak aranıyordu, cesedi bulundu

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#Denizli#Polis#Cinayet

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