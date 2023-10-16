Denizli'de korkunç olay! Anıl Alperen Yılmaz kayıp olarak aranıyordu, cesedi bulundu

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Korucuk Mahallesi’nde dün saat 20.00 sıralarında Çürüksu Deresi’nde yarı çıplak halde erkek cesedini görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Cinayet Bürosu ekiplerinin yaptığı incelemede, elleri, ayakları ve ağzı bağlı olan cesedin, göğsünden silahla vurduğu tespit edildi. Yapılan araştırmada, cesedin, ilçenin Kınıklı Mahallesi’nde oturan Anıl Alperen Yılmaz’a ait olduğu ve ailesinin 10 Ekim’de kayıp başvurusunda bulunduğu saptandı.

Anıl Alperen Yılmaz’ın, öldürüldükten sonra dereye atıldığı ve akıntıyla birlikte sürüklendiği üzerinde duran polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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