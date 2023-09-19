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Denizli'de kazada hayatını kaybeden Şandede çifti hakkında acı detay

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#DENİZLİ#Almanya#Kaza
Denizlide kazada hayatını kaybeden Şandede çifti hakkında acı detay
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2023 15:37

Denizli'de trafik kazasında hayatını kaybeden sürücü Mehmet Şandede (45) ile eşi Hatice Şandede (43), toprağa verildi. Almanya'da yaşayan Şandede çiftinin emeklilik işlemleri için Denizli'ye geldikleri öğrenildi.

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Kaza, dün Karahisar Mahallesi Kuyucak-Tavas kara yolunda meydana geldi. Tavas istikametine giden Mehmet Şandede, kullandığı 34 GDT 304 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, karşı şeride geçip Adem Gökin yönetimindeki elektrikli bisiklete çarptı. Savrulan otomobil, yol kenarındaki Karahisar Mahalle Mezarlığı'na yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçılar, otomobil sürücüsü Mehmet Şandede ile elektrikli bisiklet sürücüsü Adem Gökin'in yaşamlarını yitirdiğini belirledi. İtfaiyeciler, otomobildeki Hatice Şandede'yi yaralı olarak çıkardı.

Denizlide kazada hayatını kaybeden Şandede çifti hakkında acı detay

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Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü Şandede'nin eşi Hatice Şandede, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Savcı ve jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sonrası Adem Gökin ile Mehmet Şandede'nin cenazeleri, Tavas Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürerken, 1 çocukları olan Şandede çiftinin hırdavat pazarlama işi yaptıkları Almanya'dan, emeklilik işlemleri için Denizli'ye geldiği öğrenildi. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nun morgunda yapılan otopsi sonrası Mehmet Şandede ile eşi Hatice Şandede'nin cenazeleri yakınlarına teslim edildi.

Şandede çifti, çok sayıda kişinin katılımıyla Tavas ilçesi Nikfer Mahallesi'ndeki Çarşı Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazlarının ardından Nikfer Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kazada ölen bisiklet sürücüsü Adem Gökin ise Karahisar Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlandı. (DHA)

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#DENİZLİ#Almanya#Kaza

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