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Denizli'de insan kafatası ile kemik parçaları bulundu! 126 gündür kayıp olan Ziya Bozkurt'a ait olduğu değerlendiriliyor

Güncelleme Tarihi:

#Denizli#Buldan#Ziya Bozkurt
Oluşturulma Tarihi: Mart 20, 2024 15:51

Denizli'nin Buldan ilçesinde 126 gündür kayıp olarak aranan Ziya Bozkurt'a (47) ait olduğu değerlendirilen kafatası ve kemik parçaları dağda bulundu. Ziya Bozkurt'un trafik kazası geçirdiği belirlenirken, cesedin kazaya neden olan sürücü tarafından atılmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

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Denizli'nin Buldan ilçesinde yaşayan inşaat işçisi Ziya Bozkurt, 15 Kasım 2023'te motosikletiyle Çal ilçesine gitmek için evinden çıktı. Bozkurt'tan haber alamayan yakınları, durumu polise bildirip, kayıp başvurusunda bulundu. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu Amirliği, kayıp Bozkurt için çalışma başlattı. Ekipler, ilçe yolunda güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Bozkurt'un Güney ilçesinden çıkıp, Çal'a ulaşamadan Kabalar Mahallesi Sırtlanlık mevkisinde trafik kazasına karıştığı ve motosikletinin yediemin otoparkına çekildiği tespit edildi. Kazanın olduğu gün ihbarla bölgeye giden ekiplerin yol kenarında motosiklet bulduğu, ancak sürücüsüne ait herhangi bir ize rastlanmadığı belirlendi.

Denizlide insan kafatası ile kemik parçaları bulundu 126 gündür kayıp olan Ziya Bozkurta ait olduğu değerlendiriliyor

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DNA TESTİ İLE NETLİK KAZANACAK

Cinayet Bürosu ekipleri, kazanın yaşandığı kara yolu ile 7 dekarlık alanda araştırma başlattı. Dağlık ve sarp arazide, çalılar arasında 1 hafta boyunca yaya olarak arama yapan ekipler, bugün insan kafatası ile kemik parçaları buldu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası bulunan kafatası ve kemikler, incelenmek üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kemiklerin kayıp Ziya Bozkurt'a ait olup olmadığı DNA testiyle netlik kazanacak.

Denizlide insan kafatası ile kemik parçaları bulundu 126 gündür kayıp olan Ziya Bozkurta ait olduğu değerlendiriliyor

SÜRÜCÜ TARAFINDAN ATILDIĞI İHTİMALİ

Öte yandan polis, trafik kazası geçiren Ziya Bozkurt'un cesedinin kazaya neden olan sürücü tarafından yol kenarındaki araziye atıldığı ve yırtıcı hayvanlarca parçalandığı ihtimali üzerinde duruyor.

Denizlide insan kafatası ile kemik parçaları bulundu 126 gündür kayıp olan Ziya Bozkurta ait olduğu değerlendiriliyor

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#Denizli#Buldan#Ziya Bozkurt

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