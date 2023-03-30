Denizin taştığı İskenderun sahil kesiminde, su tahliye ediliyor

Güncelleme Tarihi:
Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin ilk gününde denizde taşkın sonucu su baskınının yaşandığı Hatay'ın İskenderun ilçesinde dün gece saatlerinde başlayan aşırı yağış ve lodos nedeniyle kıyı şeridi tekrar su altında kaldı. Atatürk Bulvarı ve Mete Aslan Bulvarı'nda bulunan esnaf, taşkınlardan etkilendi.
Deprem nedeniyle kanalizasyon altyapısı çöken bulvarlarda sahil şeridi ve Atatürk Bulvarı'nda vidanjörlerle tahliye çalışması yapılmaya başlandı. Bölgede çalışmalar sürüyor.
BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR