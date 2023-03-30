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Denizin taştığı İskenderun sahil kesiminde, su tahliye ediliyor

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#Hatay#İskenderun#Su Baskını
Denizin taştığı İskenderun sahil kesiminde, su tahliye ediliyor
Oluşturulma Tarihi: Mart 30, 2023 15:08

Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremde zeminde çökme ve sıvılaşma meydana gelen, dün gece de sağanak ve lodos nedeniyle su altında kalan sahil şeridinde tahliye çalışmaları sürüyor.

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Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin ilk gününde denizde taşkın sonucu su baskınının yaşandığı Hatay'ın İskenderun ilçesinde dün gece saatlerinde başlayan aşırı yağış ve lodos nedeniyle kıyı şeridi tekrar su altında kaldı. Atatürk Bulvarı ve Mete Aslan Bulvarı'nda bulunan esnaf, taşkınlardan etkilendi.

Denizin taştığı İskenderun sahil kesiminde, su tahliye ediliyor

Deprem nedeniyle kanalizasyon altyapısı çöken bulvarlarda sahil şeridi ve Atatürk Bulvarı'nda vidanjörlerle tahliye çalışması yapılmaya başlandı. Bölgede çalışmalar sürüyor.

Denizin taştığı İskenderun sahil kesiminde, su tahliye ediliyor

Denizin taştığı İskenderun sahil kesiminde, su tahliye ediliyor

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#Hatay#İskenderun#Su Baskını

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