Denizin dibinden 1.5 stadyum çıktı

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Denizlerde veya iç sularda, ekosistemdeki canlıların ölümüne neden olan av araçlarının temizlenmesi için çalışma yürütüldü. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca yönetiminde yürütülen ‘hayalet ağ’ avında, Kıyı Emniyeti’ne ait ‘Seyit Onbaşı’ isimli tekneyle Yeşilköy açıklarında, Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik dalgıçları, denizin 15 metre dibinden, kaçak avcılar tarafından yasak bölgelerde bırakılan, aralıksız avlanmaya devam eden ağlar toplandı. Yaklaşık 1.5 stadyum ve 10 dönüm araziyi kaplayacak büyüklükteki hayalet ağlar, tekneye alınarak geri dönüşüme gönderildi.

GERİ DÖNÜŞÜM ATAĞI

İstanbul İl Tarım Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, bugüne kadar 198 lokasyonda yaklaşık, dalgıçlar, balıkçılar ve sivil toplum kuruluşlarından gelen ihbarlar doğrultusunda toplam 5 milyon metrekarelik alanın tarandığını söyledi. Hürriyet’e konuşan Karaca, şu bilgileri aktardı: “İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığımız protokol kapsamında, çıkarılan ağlar, Olgunlaşma Enstitüleri’ne gönderilip, süs eşyasına dönüşecek. Ayrıca sanayide de beyaz eşya ve dayanıklı tüketim malları imalatında kullanılacak, buzdolabı düğmesi ya da çamaşır makinası tamburu olarak evlere girecek.

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PARA CEZASI YAZILACAK

Yer yasağını ihlal etmiş, kopmuş ama aşağıda avlanmaya devam eden ağları topluyoruz. Almazsak avlanmaya devam ediyor. Yumurtlamaya giden balık çıkamıyor. Müdahale edilmezse, bu ağlar balık neslini tüketebilir. Balıkçılıkta kullanılan ağlar geçen yıldan beri markalanmaya başlandı. Böylelikle dipteki hayalet ağların kime ait oldukları tespit edilebilecek. Bildirmeyenlere, idari para cezası yazılacak.”





İstanbul’da yılbaşından bu yana yapılan operasyonlarla, daha önce de Beykoz Keçilik Koyu açıklarından 1 adet trol ağı, 2 adet trol kapısı ve 100 metre uzunluğunda bir halat, Üsküdar Paşa Limanı önlerinden 2 adet trol kapısı, Fatih Yenikapı açıklarından 2 adet trol ağı, Kalamış Marina açıklarından 500 metrekarelik fanyalı dip ağı, Kınalıada açıklarında 2 noktadan da toplam 10.5 bin metrekare büyüklüğünde gırgır ağı çıkarıldı.