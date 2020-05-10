'Denize gireceğim' deyip kaybolan doktor, her yerde aranıyor

Anne ve babasıyla yaşayan doktor Orhan Bican'dan perşembe günü saat 11.00 sıralarında 'Denize gireceğim' diyerek evden ayrılmasının ardından haber alınamadı. Bir süre önce eşinden ve çalıştığı Gazipaşa Alanya Havalimanı'ndaki işinden ayrıldığı öğrenilen Bican için arama çalışması başlatıldı.

Selinus Sahili Kızılin mevkisinde kumsalda kıyafetleri bulunan doktor Orhan Bican'ı aramak için Alanya Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Dalış Emniyet Güvenlik Arama- Kurtarma Özel Timi denizden çalışma yürütürken, karadan ise Gazipaşa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal mesafeye dikkat ederek arama yaptı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı helikopterle ise havadan arama çalışmalarına destek verildi. Arama çalışmaları aralıksız sürdürülürken, Bican'ın şu ana kadar izine rastlanılmadı.