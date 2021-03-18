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Ayşenur YAMAN/AKÇAKOCA (Düzce)
Haber Giriş: 18.03.2021 - 11:24 | Son Güncelleme:

Denizde kaybolduğu üzerinde durulan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

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Denizde kaybolduğu üzerinde durulan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

DÜZCE’nin Akçakoca ilçesinde önceki gece sahilde kaybolan Ahmet Yiğit’i (74) arama çalışmaları devam ediyor. Ekipler, hava muhalefeti nedeniyle aramalarını sahil şeridinde yürütüyor.

Akçakoca'ya bağlı Döngelli köyünde yaşayan Ahmet Yiğit, önceki gün bir komşusuna Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde hastaneye gideceğini söyleyerek, kendisini arabayla yola indirmesini istedi. Komşusunun aracıyla bölgedeki boru fabrikasının önüne gelen Yiğit, burada araçtan indikten sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Yiğit, akşam eve dönmeyince, yakınlarının başvurusu üzerine arama çalışması başlatıldı. Dün yapılan aramalardan sonuç alınamadı.

Çalışmalar, bugün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başladı. Hava muhalefeti nedeniyle aramalar, sadece sahil şeridinde yürütülüyor. Bölgedeki bir fabrikanın güvenlik kamerasında sahile doğru gittiği görülen ve şapkası ile montu deniz kenarında üzerine taş konulmuş şekilde bulunan Yiğit, için Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri, 28 kilometrelik sahil şeridinde tarama yapıyor. Kötü hava koşullarının etkisini yitirmesiyle deniz yüzeyinde ve su altında da arama çalışmalarına başlanacağı belirtildi.

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