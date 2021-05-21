DenizBank çalışma saatleri 2021 - DenizBank saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? DenizBank öğle arası saat kaçta?

Koronavirüs salgını önlemleri kapsamında birçok işletme gibi DenizBank çalışma saatleri de değişkenlik göstermektedir. DenizBank ile ilgili en çok merak edilen konular arasında hafta içi/hafta sonu mesai saatleri bulunuyor. Bu içeriğimizden çalışma günleri ve bankanın açılış kapanış saatleri hakkında bilgi alabileceğiniz gibi, öğle arası başlangıç/bitiş saatlerini de öğrenebilirsiniz. Hafta sonu açık mı, kaça kadar açık? İşte, detaylar...

DENİZBANK KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

DenizBank hafta içi her sabah 10.00’da açılmaktadır. Akşam ise 16:30'a kadar hizmet vermektedir.

DENİZBANK ÖĞLE ARASI AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ

Öğle tatiline 12:30’da giren DenizBank 13:30’da tekrar mesaiye başlamaktadır.

DENİZBANK HAFTA SONU AÇIK MI?

Hafta sonu DenizBank şubeleri kapalıdır. Banka şubeleri kapalı olduğu zamanlarda ise İnternet bankacılığı ve ATM’leri kullanabilirsiniz.

DENİZBANK RESMİ TATİLLERDE AÇIK MI?

DenizBank, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos gibi resmi bayramlarda da hizmet vermemektedir.



Not: Çalışma saatleri Koronavirüs vaka artışı ve vaka düşüşü ile illere göre farklılık gösterebilir. Lütfen bulunduğunuz ildeki İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarını takip ediniz.

DenizBank genel müdürlüğü, Büyükdere Cad. No:141 34394 Esentepe-İstanbul adresinde bulunmaktadır. DenizBank genel müdürlüğüne 0 (212) 348 20 00 numaralı telefon aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

DENİZBANK'IN TARİHİ

1938 yılında, Türk denizcilik sektörüne finansman sağlamak amacıyla bir devlet bankası olarak kurulmuştur. 28 Eylül 2012 itibarıyla Rusya’nın en büyük bankalarından biri olan Sberbank çatısı altında hizmet vermeye devam etmektedir. 1 Temmuz 2013 itibarıyla ise, Citi’nin Türkiye’deki bireysel bankacılık bölümünü, 600 binden fazla müşteri ve 1.400’e yakın çalışanı ile devralmıştır.

Yurtiçinde ve Bahreyn'de toplam 697 adet DenizBank şubesi ve DenizBank AG’nin toplam 43 adet şubesi bulunmaktadır. Ayrıca müşterilerine dünyanın her köşesinden internet ortamında finansal işlemler yapma olanağı sağlamaktadır.

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